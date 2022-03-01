Talismã? Corinthians está invicto quando Willian começa como titular

Com a 2ª melhor campanha no Campeonato Paulista, o Corinthians engrenou na temporada, e o mesmo pode ser dito para o meia Willian, que ainda não perdeu nas 10 ocasiões em que foi titular pelo Timão.> GALERIA: Cássio brilha e Gustavo Silva garante vitória do Timão; veja notas

Nas vezes em que o camisa 10 começou uma partida, o time do Parque São Jorge somou cinco vitórias e quatro empates, com 70% de aproveitamento. Ainda, a equipe marcou 14 gols e sofreu seis.

E nas duas últimas vitórias do Timão, Willian foi importante na construção de ambos resultados. Contra o São Bernardo, converteu penalidade e anotou seu primeiro gol em seu retorno. Diante do Red Bull Bragantino, fez ótima jogada pela esquerda e forçou Cleiton a dar rebote, que resultou no gol de Gustavo Silva.

Ainda se adaptando ao futebol brasileiro e com o sonho em retornar à Seleção Brasileira, ele foi repatriado pelo Alvinegro no segundo semestre do ano passado, em operação que precisou de uma rescisão amigável do jogador com a sua ex-equipe, o Arsenal.

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Contratado para ser umas das principais peças do elenco, o camisa 10 sofreu uma lesão em outubro que o deixou afastado dos gramados por um mês. Já na pré-temporada, ele foi diagnosticado com Covid-19 e perdeu valiosos dias de treino.

Mesmo perdendo dois jogos nesse Paulistão por controle de carga física, Willian lidera o estadual em dribles, com 19. Segundo o Footstats, o meia tem média de 3.17 dribles por jogo, com 76% de aproveitamento nas tentativas.