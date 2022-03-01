Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Talismã? Corinthians está invicto quando Willian começa como titular

Nas vezes em que o camisa 10 começou uma partida, o Timão somou cinco vitórias e quatro empates, com 70% de aproveitamento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2022 às 06:00

Publicado em 01 de Março de 2022 às 06:00

Com a 2ª melhor campanha no Campeonato Paulista, o Corinthians engrenou na temporada, e o mesmo pode ser dito para o meia Willian, que ainda não perdeu nas 10 ocasiões em que foi titular pelo Timão.> GALERIA: Cássio brilha e Gustavo Silva garante vitória do Timão; veja notas
Nas vezes em que o camisa 10 começou uma partida, o time do Parque São Jorge somou cinco vitórias e quatro empates, com 70% de aproveitamento. Ainda, a equipe marcou 14 gols e sofreu seis.
E nas duas últimas vitórias do Timão, Willian foi importante na construção de ambos resultados. Contra o São Bernardo, converteu penalidade e anotou seu primeiro gol em seu retorno. Diante do Red Bull Bragantino, fez ótima jogada pela esquerda e forçou Cleiton a dar rebote, que resultou no gol de Gustavo Silva.
Ainda se adaptando ao futebol brasileiro e com o sonho em retornar à Seleção Brasileira, ele foi repatriado pelo Alvinegro no segundo semestre do ano passado, em operação que precisou de uma rescisão amigável do jogador com a sua ex-equipe, o Arsenal.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
Contratado para ser umas das principais peças do elenco, o camisa 10 sofreu uma lesão em outubro que o deixou afastado dos gramados por um mês. Já na pré-temporada, ele foi diagnosticado com Covid-19 e perdeu valiosos dias de treino.
Mesmo perdendo dois jogos nesse Paulistão por controle de carga física, Willian lidera o estadual em dribles, com 19. Segundo o Footstats, o meia tem média de 3.17 dribles por jogo, com 76% de aproveitamento nas tentativas.
Crédito: WillianemaçãocontraoRedBullBragantino(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados