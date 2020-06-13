Talisca reforça carinho pelo Bahia: 'Colocou a primeira feira na minha casa'

Crédito: Divulgação

Em entrevista dada ao programa de TV 'Jogo Aberto', da 'TV Bandeirantes', o meia-atacante Anderson Talisca não teve meias-palavras ao comentar sobre quais seriam as suas prioridades mediante a uma possível volta ao futebol brasileiro.

Para ele, pensando no sentimento de gratidão e também a questão estrutural que o Bahia alcançou em sua atual gestão, não haveria porquê não colocar o Tricolor no topo de sua intenção jogando no Brasil:

- Voltando ao Brasil, no momento que está, eu jogaria no Bahia. Foi o clube que colocou a primeira feira na minha casa. Eu cresci no Bahia.

O vice-presidente de futebol do clube, Vitor Ferraz, tratou de ser bastante contido ao comentar sobre o tema. Para ele, não existem possibilidades claras de retorno nesse momento de Talisca, estando a ajuda do atleta hoje com 26 anos de idade alocada no seu cadastro de programa de sócio-torcedor.