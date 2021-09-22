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futebol

Taison voltará ao time do Inter contra o Bahia, no domingo

Atacante está recuperado de lesão e vai ajudar o seu time diante do Esquadrão de Aço...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 17:04

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 17:04
Crédito: Taison é a aposta do Inter para encarar o Bahia (Ricardo Duarte/Internacional
De volta aos trabalhos após bater o Fortaleza no último fim de semana, o Internacional começa a pensar no duelo diante do Bahia, agendado para domingo, pelo Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A principal novidade para o técnico Diego Aguirre é a presença do atacante Taison, que está recuperado de lesão e volta ao time.
Com a presença do camisa 10 na equipe, quem perde lugar é o chileno Palacios, que esteve no time titular nas últimas duas apresentações.
Na torcida
Mesmo sem poder atuar, Taison acompanhou seus companheiros e, no último domingo, marcou presença no Beira-Rio para ver o time contra o Leão do Pici.
Veja a provável escalação do Inter: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Patrick, Edenilson e Taison; Yuri Alberto.

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