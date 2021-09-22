Taison voltará ao time do Inter contra o Bahia, no domingo

Crédito: Taison é a aposta do Inter para encarar o Bahia (Ricardo Duarte/Internacional

De volta aos trabalhos após bater o Fortaleza no último fim de semana, o Internacional começa a pensar no duelo diante do Bahia, agendado para domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

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A principal novidade para o técnico Diego Aguirre é a presença do atacante Taison, que está recuperado de lesão e volta ao time.

Com a presença do camisa 10 na equipe, quem perde lugar é o chileno Palacios, que esteve no time titular nas últimas duas apresentações.

Na torcida

Mesmo sem poder atuar, Taison acompanhou seus companheiros e, no último domingo, marcou presença no Beira-Rio para ver o time contra o Leão do Pici.