Taison revela 'autorização' de D'Alessandro para vestir a camisa 10

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

De volta ao Internacional após uma década, o atacante Taison terá a missão de vestir a camisa 10, que estava ‘aposentada’ após a saída de D’Alessandro.

Nesta sexta-feira, durante a coletiva de imprensa revelou que bateu um papo com D’Ale e pediu a permissão para usar a ex-camisa do argentino.

‘O D'Alessandro só me ligou e deu os parabéns por voltar ao clube. Tive que pedir a permissão para vestir a 10. Camisa que ele ganhou tanto. Ele liberou. Estou muito feliz por estar aqui, voltar ao meu clube. Espero trazer alegrias ao torcedor’.