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futebol

Taison revela 'autorização' de D'Alessandro para vestir a camisa 10

Atacante contou na apresentação que pediu e D'Ale autorizou a utilização do manto número 10...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 16:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 16:37
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
De volta ao Internacional após uma década, o atacante Taison terá a missão de vestir a camisa 10, que estava ‘aposentada’ após a saída de D’Alessandro.
Nesta sexta-feira, durante a coletiva de imprensa revelou que bateu um papo com D’Ale e pediu a permissão para usar a ex-camisa do argentino.
‘O D'Alessandro só me ligou e deu os parabéns por voltar ao clube. Tive que pedir a permissão para vestir a 10. Camisa que ele ganhou tanto. Ele liberou. Estou muito feliz por estar aqui, voltar ao meu clube. Espero trazer alegrias ao torcedor’.
No Internacional, Taison vai disputar a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão com a camisa 10.

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