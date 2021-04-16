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Taison Day! Internacional anuncia a volta do atacante Taison

Após construir a sua carreira na Europa, o atacante foi anunciado pelo Colorado nesta sexta-feira...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 15:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 15:46
Crédito: Divulgação/Internacional
Agora é oficial. Através das redes sociais, o Internacional anunciou nesta sexta-feira a volta do atacante Taison ao Beira-Rio.
Projetado pelo Colorado no fim da década de 2000, o atleta construiu a sua carreira na Europa e passou os últimos nove anos no Shaktar Donetsk-UCR.
Apesar de toda a moral dentro do clube, Taison estava afastado dos trabalhos após se desentender com o treinador.
Diante do problema interno e a não renovação do seu contrato com o Shaktar, Taison abriu conversas com o Internacional e fechou o seu retorno.
Nas últimas horas, a diretoria do Colorado trabalhou para antecipar a sua chegada e contar com o atleta na fase de grupos da Libertadores.

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