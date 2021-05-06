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futebol

Taison avalia o seu retorno ao Internacional: 'Gratidão'

Meia-atacante foi o camisa 10 e atuou com a braçadeira de capitão diante do Olimpia...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 16:15

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 16:15
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Após 11 anos longe, Taison enfim voltou a vestir a camisa do Internacional, no Beira-Rio. A reestreia foi em grande estilo ao bater o Olimpia por 6 a 1 na Libertadores.
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Feliz pelo retorno aos gramados com a camisa do time do coração, o camisa 10 fez questão de agradecer seus companheiros e ligou o sinal de humildade para não se empolgar com a vitória elástica.
‘Gostei do meu desempenho, do grupo. Temos um grupo muito forte, pessoas que trabalham no dia a dia. Precisamos ter os pés no chão. Hoje já passou. A palavra hoje é gratidão por voltar a jogar no Inter e a vitória’, afirmou na coletiva.
No fim de semana, Taison não poderá ajudar o Inter no Gauchão. Sendo assim, ele só volta a campo no meio da próxima semana, quando o Colorado pega o Deportivo Táchira, pela Libertadores.

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