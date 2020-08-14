Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Tailson lamenta derrota do Santos, e fala sobre 'desafio' com Cuca: 'Gosta de jogador versátil'
futebol

Tailson lamenta derrota do Santos, e fala sobre 'desafio' com Cuca: 'Gosta de jogador versátil'

Atacante entrou no segundo tempo da derrota para o Internacional, nesta quinta-feira (13), pelo Brasileirão, atuando como meia ofensivo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2020 às 13:45

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 13:45

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Tailson saiu do banco de reservas para atuar em uma posição diferente da usual, na derrota do Santos por 2 a 0 contra o Internacional, nesta quinta-feira (13), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira Rio.
Atacante de ofício, entrou no lugar do meia Carlos Sánchez, no intervalo da partida, quando ela ainda estava empatada em 0 a 0. Com mais presença de área, a aproximação ofensiva do atleta ao ataque foi responsável pelo melhor momento santista no jogo, os dez minutos iniciais do segundo tempo, quando em um erro individual o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, o Colorado abriu o placar. Após o gol marcado por Paolo Guerrero, aos 11 minutos do segundo tempo, o Peixe sentiu e não voltou ao domínio em campo. Tailson lamenta o resultado adverso na sua estreia pelo Brasileirão 2020, mas vislumbra um futuro promissor ao Alvinegro Praiano.
– Não foi a estreia no Brasileiro como eu gostaria. Acredito que durante o campeonato as coisas irão melhorar, com muito trabalho e dedicação podemos alcançar os nossos objetivos – disse o jogador via assessoria.
O camisa 39 acredita que explorar as suas características em diferentes funções pode fazer com que ele “ganhe pontos” com o técnico Cuca, que gosta de trabalhar com atletas versáteis.
– Eu penso que tenho que estar preparado. Quando o professor Cuca precisar me utilizar, tenho que estar pronto. Ele gosta de jogador versátil, que atua em várias posições, então sempre que ele precisar estarei à disposição – afirmou.
Prata da casa que teve mais espaço em 2019, com Jorge Sampaoli, Tailson havia perdido espaço no elenco com Jesualdo Ferreira, mas tende a voltar a ter chances sob novo comando técnico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados