Tailson fala sobre pedido de Cuca para 'mudança de função' no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Assim como na derrota por 2 a 0 contra o Internacional, na última quinta-feira (13), o técnico Cuca promoveu a entrada do atacante Tailson no lugar do meia Carlos Sánchez, na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, nesta quinta (20), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Atuando na parte central do gramado, caindo pelo lado direito, o treinador admitiu que contra o Leão da Ilha, o Menino da Vila não foi tão bem, mas participou taticamente no gol da vitória, marcado por Marinho, aos 31 minutos do segundo tempo. O jogador revelou as orientações dadas pelo treinador para que o garoto desempenhe uma função que não é tão nova pra ele, que atou no setor nas categorias de base santista.

– Assim como no jogo contra o Inter, ele pediu para eu fazer a função de meia. Chegar na área, recompor a marcação e jogar livre no campo de ataque. Espero que cada vez mais eu possa jogar, ganhar confiança e fazer o meu trabalho bem feito, ajudando os meus companheiros e o Santos – disse via assessoria.

Grato ao professor, Tailson tem retomado às oportunidades. Promovido ao time principal no ano passado, sob o comando de Jorge Sampaoli, fez gol logo em seu primeiro jogo, mas acabou perdendo espaço no início de 2020, com a chegada de Jesualdo Ferreira.

– Estou muito feliz com as oportunidades que o professor Cuca vem me dando. Ele vem passando mutia confiança. Não só pra mim, mas para o grupo inteiro. Existe uma união muito grande nesse elenco, e aquilo que ele vem falando, estamos buscando levar para dentro de campo – afirmou.