Taça do Paulistão faz tour pelas lojas oficiais do Palmeiras em São Paulo

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O torcedor palmeirense pode falar com todo o orgulho diante dos seus amigos rivais que o Verdão conquistou a única taça possível em 2020 no estado de São Paulo.

Após passar pela loja da maior torcida organizada do Verdão, o troféu de Campeão Paulista 2020 vai fazer um tour pelas unidades da Palmeiras Store, espalhadas pelos shoppings de São Paulo.

A exposição começou nesta segunda-feira (14), na loja do Shopping Metrô Tucuruvi.

Depois, ainda nesta semana, a taça passará pelas lojas do Shopping Pátio Paulista (15/9, terça-feira); Shopping Ibirapuera (16/9, quarta-feira); Maxi Shopping Jundiaí (17/9, quinta-feira); e Shopping Tietê Plaza (18/9, sexta-feira).

A programação com as outras unidades será definida em breve e o clube tem conversas para que a taça siga chegando em outras regiões da cidade de São Paulo.