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futebol

Taça do Paulistão faz tour pelas lojas oficiais do Palmeiras em São Paulo

Torcedores que moram na capital paulista vão poder conhecer e tirar uma foto com o troféu do estadual, conquistado sobre o maior rival há pouco mais de um mês
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Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 18:50
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O torcedor palmeirense pode falar com todo o orgulho diante dos seus amigos rivais que o Verdão conquistou a única taça possível em 2020 no estado de São Paulo.
Após passar pela loja da maior torcida organizada do Verdão, o troféu de Campeão Paulista 2020 vai fazer um tour pelas unidades da Palmeiras Store, espalhadas pelos shoppings de São Paulo.
A exposição começou nesta segunda-feira (14), na loja do Shopping Metrô Tucuruvi.
Depois, ainda nesta semana, a taça passará pelas lojas do Shopping Pátio Paulista (15/9, terça-feira); Shopping Ibirapuera (16/9, quarta-feira); Maxi Shopping Jundiaí (17/9, quinta-feira); e Shopping Tietê Plaza (18/9, sexta-feira).
A programação com as outras unidades será definida em breve e o clube tem conversas para que a taça siga chegando em outras regiões da cidade de São Paulo.
A torcida vai poder tirar foto ao lado da taça, mas, devido ao protocolo de segurança da COVID-19, não vai poder manuseá-la.

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