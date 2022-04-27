Tabu quebrado! Corinthians vence equipe argentina pela 1ª vez jogando na Neo Química Arena

Ao derrotar o Boca Juniors por 2 a 0 pela terceira rodada da Libertadores, o Corinthians não apenas conseguiu uma vitória fundamental na temporada, como quebrou um tabu e obteve sua primeira vitória contra times argentinos jogando em sua nova casa.> GALERIA - Maycon brilha em vitória do Timão contra o Boca; veja notas

Desde a inauguração da Neo Química Arena, em 2014, o Timão jamais havia triunfado contra uma equipe da Argentina jogando em seus domínios. Até o confronto contra o Boca, o alvinegro paulista havia empatado em três ocasiões, e sofrido uma derrota. Alias, essa foi a primeira vez que os xeneizes jogaram na nova Arena do Time do Povo.

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O revés veio para o Independiente, por 2 a 1, na Libertadores de 2018. Naquela ocasião, Emerson Sheik foi expulso, Martín Benítez e Romero (contra) fizeram os gols do time de Avenalleda, e Jadson descontou para os mandantes.

Dois empates foram diante de outra equipe do bairro de Avellaneda, de Buenos Aires. Em 2017 e 2019, o time do Parque São Jorge ficou na igualdade por 1 a 1 contra o Racing. O outro empate na Neo Química Arena foi contra o San Lorenzo, em 2015.

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O próximo confronto do Corinthians na Libertadores é na semana que vem, quarta-feira (4) contra o Deportivo Cali, na Colômbia, às 21h. Antes disso, o Timão recebe o Fortaleza pela quarta rodada do Brasileirão, domingo (1), às 16h.