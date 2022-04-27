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Tabu quebrado! Corinthians vence equipe argentina pela 1ª vez jogando na Neo Química Arena

Em quatro confrontos contra argentinos, Timão jamais havia vencido na nova Arena...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 00:01

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 00:01

Ao derrotar o Boca Juniors por 2 a 0 pela terceira rodada da Libertadores, o Corinthians não apenas conseguiu uma vitória fundamental na temporada, como quebrou um tabu e obteve sua primeira vitória contra times argentinos jogando em sua nova casa.> GALERIA - Maycon brilha em vitória do Timão contra o Boca; veja notas
Desde a inauguração da Neo Química Arena, em 2014, o Timão jamais havia triunfado contra uma equipe da Argentina jogando em seus domínios. Até o confronto contra o Boca, o alvinegro paulista havia empatado em três ocasiões, e sofrido uma derrota. Alias, essa foi a primeira vez que os xeneizes jogaram na nova Arena do Time do Povo.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians na Libertadores
O revés veio para o Independiente, por 2 a 1, na Libertadores de 2018. Naquela ocasião, Emerson Sheik foi expulso, Martín Benítez e Romero (contra) fizeram os gols do time de Avenalleda, e Jadson descontou para os mandantes.
Dois empates foram diante de outra equipe do bairro de Avellaneda, de Buenos Aires. Em 2017 e 2019, o time do Parque São Jorge ficou na igualdade por 1 a 1 contra o Racing. O outro empate na Neo Química Arena foi contra o San Lorenzo, em 2015.
> GUIA - Tudo sobre o Corinthians no Campeonato Brasileiro
O próximo confronto do Corinthians na Libertadores é na semana que vem, quarta-feira (4) contra o Deportivo Cali, na Colômbia, às 21h. Antes disso, o Timão recebe o Fortaleza pela quarta rodada do Brasileirão, domingo (1), às 16h.
Crédito: (AdsonemaçãocontraoBocaJuniorsFoto:AlexSilva/LANCEPRESS!

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