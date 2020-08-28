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futebol

Tabu em jogo: Roger Machado tem retrospecto ruim contra o Palmeiras

Com passagens pelo Grêmio e Atlético-MG, o treinador do Bahia não vence o Verdão desde 2015...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 15:30
Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia
Na noite de sábado, o Bahia tenta amenizar a pressão que a equipe vive em duelo contra o Palmeiras, rival que parece começar a se ajeitar após a conquista do título do Paulistão.Sem vencer nas últimas duas rodadas, o Tricolor caiu para o 8º lugar e precisa dar uma resposta ao seu torcedor, que nesta semana compareceu ao CT para cobrar elenco e técnico Roger Machado.
Por falar no comandante da equipe, Roger sabe que precisa entregar boas atuações e triunfos. Para entender um pouco da pressão, na coletiva do título estadual, o treinador admitiu que poderia ter perdido o emprego em caso de insucesso.
Tabu contra o ex
Neste fim de semana, em meio a toda a crise interna, Roger terá pela frente o Palmeiras, clube que dirigiu na temporada 2018 e saiu sem deixar muita saudade.
Para completar ainda mais o cenário turbulento, o treinador não costuma ter muita sorte diante do ex-clube. Em sete jogos, apenas uma vitória e justamente no primeiro confronto, que aconteceu na temporada 2015.
Desde então, nos outros seis jogos, Roger Machado colecionou duas derrotas e quatro empates. No comando do Esquadrão de Aço, a equipe conseguiu dois empates no Brasileirão do ano passado.
Confira o desempenho de Roger Machado contra o Palmeiras:
Grêmio 1 x 0 PalmeirasPalmeiras 3 x 2 GrêmioPalmeiras 4 x 3 GrêmioGrêmio 0 x 0 PalmeirasPalmeiras 0 x 0 Atlético-MGPalmeiras 2 x 2 BahiaBahia 1 x 1 Palmeiras

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