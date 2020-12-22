Tabela do Mineiro 2021 é divulgada. Início será no dia 28 de fevereiro

Crédito: O Galo é o atual campeão e tentará o bicampeonato mineiro-(Bruno Cantini/Atlético-MG

A Federação Mineira de Futebol(FMF) divulgou a tabela do Campeonato Mineiro da primeira divisão para o ano de 2021. Confira todos os confrontos da primeira fase aqui.

O formato e a fórmula foram mantidos para o ano que vem nos mesmo moldes do certame de 2020. Ficou decidido em reunião virtual na FMF que haverá um turno e que todos se enfrentam com os quatro melhores colocados seguindo para as semifinais em jogos de ida e volta. Os dois piores serão rebaixados à segunda divisão mineira

A grande final será no dia 23 de maio. As competições paralelas criadas em 2020 serão mantidas, como o Trófeu Inconfidência e Recopa Mineira. Por conta da pandemia do novo coronavírus, não haverá pré-temporada para as equipes da capital e do interior que estavam em disputas nas principais divisões nacionais; entre o término dos campeonatos nacionais e início dos

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A Em 2021 jogarão a elite estadual os seguintes clubes:Pouso Alegre, do Sul de Minas, e Athletic, de São João Del Rey, que foram promovidos da segunda divisão, serão as grandes novidades, Além deles, participarão América-MG, Atlético-MG, Boa Esporte, Caldense, Patrocinense, Coimbra, Cruzeiro, Tombense, Uberlândia e URT A primeira rodada do Campeonato Mineiro, prevista para o dia 28 de fevereiro terá os seguintes jogos: -Uberlândia x Cruzeiro-Caldense x Tombense-Pouso Alegre x Coimbra-Atlético-MG x URT-América-MG x Boa Esporte-Patrocinense x Athletic Rivalidades nos clássicos

O primeiro clássico do Mineiro 2021 será na 5ª rodada, com América-MG x Cruzeiro. Já o encontro entre Galo e Coelho, acontecerá na 7ª rodada. Por fim, o duelo entre Galo e Raposa será no dia 4 de abril, pela 9ª rodada.