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Tabela do Mineiro 2021 é divulgada. Início será no dia 28 de fevereiro

O clássico entre Atlético-MG, atual campeão, e Cruzeiro, será em 4 de abril. A final vai ser disputada no dia 23 de maio...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 18:02

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 18:02

Crédito: O Galo é o atual campeão e tentará o bicampeonato mineiro-(Bruno Cantini/Atlético-MG
A Federação Mineira de Futebol(FMF) divulgou a tabela do Campeonato Mineiro da primeira divisão para o ano de 2021. Confira todos os confrontos da primeira fase aqui.
O formato e a fórmula foram mantidos para o ano que vem nos mesmo moldes do certame de 2020. Ficou decidido em reunião virtual na FMF que haverá um turno e que todos se enfrentam com os quatro melhores colocados seguindo para as semifinais em jogos de ida e volta. Os dois piores serão rebaixados à segunda divisão mineira
A grande final será no dia 23 de maio. As competições paralelas criadas em 2020 serão mantidas, como o Trófeu Inconfidência e Recopa Mineira. Por conta da pandemia do novo coronavírus, não haverá pré-temporada para as equipes da capital e do interior que estavam em disputas nas principais divisões nacionais; entre o término dos campeonatos nacionais e início dos
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A Em 2021 jogarão a elite estadual os seguintes clubes:Pouso Alegre, do Sul de Minas, e Athletic, de São João Del Rey, que foram promovidos da segunda divisão, serão as grandes novidades, Além deles, participarão América-MG, Atlético-MG, Boa Esporte, Caldense, Patrocinense, Coimbra, Cruzeiro, Tombense, Uberlândia e URT A primeira rodada do Campeonato Mineiro, prevista para o dia 28 de fevereiro terá os seguintes jogos: -Uberlândia x Cruzeiro-Caldense x Tombense-Pouso Alegre x Coimbra-Atlético-MG x URT-América-MG x Boa Esporte-Patrocinense x Athletic Rivalidades nos clássicos
O primeiro clássico do Mineiro 2021 será na 5ª rodada, com América-MG x Cruzeiro. Já o encontro entre Galo e Coelho, acontecerá na 7ª rodada. Por fim, o duelo entre Galo e Raposa será no dia 4 de abril, pela 9ª rodada.
VEJA COMO ESTÁ A TABELA DA SÉRIE B

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