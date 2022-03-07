Tá na conta! Vasco recebe R$ 70 milhões da 777 Partners e inicia pagamentos de atrasados

Se a venda do futebol do Vasco gera expectativa de melhores dias para o Cruz-Maltino, existem problemas urgentes a serem resolvidos: os atrasos nos pagamentos, principalmente de salários. E por isso os R$ 70 milhões do empréstimo-ponte contratado junto à 777 Partners eram tão aguardados. A quantia caiu na conta bancária cruz-maltina na última sexta-feira e tais dívidas estão sendo quitadas a partir desta segunda-feira. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!.Jogadores e funcionários do clube em contrato no regime CLT têm a receber folhas de janeiro e fevereiro (há acordo interno, mas informal para pagamento no dia 20 do mês seguinte). Contudo, há atrasos também relativos a parcelas do Regime Centralizado de Execuções (RCE), a fornecedores e a colaboradores do clube no regime de Pessoa Jurídica. Alguns débitos datam do ano passado.