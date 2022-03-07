Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Tá na conta! Vasco recebe R$ 70 milhões da 777 Partners e inicia pagamentos de atrasados
futebol

Tá na conta! Vasco recebe R$ 70 milhões da 777 Partners e inicia pagamentos de atrasados

Montante relativo ao empréstimo-ponte contratado junto à empresa que tem acordada a compra de 70% da SAF cruz-maltina vai amenizar as dívidas do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2022 às 14:22

Publicado em 07 de Março de 2022 às 14:22

Se a venda do futebol do Vasco gera expectativa de melhores dias para o Cruz-Maltino, existem problemas urgentes a serem resolvidos: os atrasos nos pagamentos, principalmente de salários. E por isso os R$ 70 milhões do empréstimo-ponte contratado junto à 777 Partners eram tão aguardados. A quantia caiu na conta bancária cruz-maltina na última sexta-feira e tais dívidas estão sendo quitadas a partir desta segunda-feira. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!.Jogadores e funcionários do clube em contrato no regime CLT têm a receber folhas de janeiro e fevereiro (há acordo interno, mas informal para pagamento no dia 20 do mês seguinte). Contudo, há atrasos também relativos a parcelas do Regime Centralizado de Execuções (RCE), a fornecedores e a colaboradores do clube no regime de Pessoa Jurídica. Alguns débitos datam do ano passado.
Os R$ 70 milhões são relativos a 10% do valor acordado para a venda da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco (SAF) à 777 Partners. O grupo estadunidense já tem acordo com o clube cruz-maltino e aguarda, agora, o rito interno da política vascaína.
Crédito: Vascovivemomentohistóricodeamenizaçãodosproblemasfinanceiros(DivulgaçãoTwitter

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
Imagem de destaque
Estado de origem do termo 'Chicleteiro', ES recebe corrida com Bell Marques

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados