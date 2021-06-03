Sylvinho vê Corinthians vivo no confronto pela Copa do Brasil e se diz um 'realista esperançoso'

A derrota por 2 a 0 para o Atlético-GO, na Neo Química Arena, deixou o Corinthians em uma situação complicada na terceira fase da Copa do Brasil. No entanto, Sylvinho permanece esperançoso para a partida de volta, na próxima quarta-feira, fora de casa. Apesar desse otimismo, ele prega o discurso realista.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- Vamos continuar fazendo, crescendo e buscando a solução e o melhor para o Corinthians A eliminatória não está fechada. Evidentemente pelas dificuldades, pelo equilibro que possa haver entre os times, está abeta. Óbvio que tem uma boa desvantagem,. Reconhecemos e somos realistas, mas vamos jogar - disse o treinador em coletiva após o duelo da última quarta-feira.

Embora em seus dois primeiros jogos o treinador tenha tido duas derrotas em duas atuações abaixo da crítica, ele não muda seu discurso inicial quando foi apresentado pelo clube, na última semana, que é o de ser realista quanto à situação do clube e da equipe, mas ao mesmo tempo esperançoso de que, com o trabalho, as coisas possam mudar e os resultados comecem a aparecer.

- O meu discurso é o mesmo, não sou nem otimista, nem pessimista, sou realista esperançoso. Esse é o trabalho do líder, quem comanda, faz o gerenciamento e entendo dessa forma. Os meus atletas sabe que a competição é difícil, mas muito equilibrada, a diferença entre ganhar e perder está em detalhes. O primeiro jogo também tivemos detalhes negativos, hoje uma expulsão, que aconteceu o no segundo tempo, que poderia ser diferente e depois da expulsão, que compromete. No primeiro também tivemos detalhes importantes, situações para poder fazer o empate, não tivemos, são detalhes, tá tudo muito equilibrado e vamos buscar. Eu sou um realista esperançoso.Na próxima quarta-feira, em Goiânia, o Corinthians precisará vencer o Atlético-GO por dois ou mais gols de diferença para permanecer na Copa do Brasil. Se houver empate no saldo de gols, a decisão vai para os pênaltis. Com uma vitória por um gol de diferença, o classificado será o Dragão. Por isso, Sylvinho sabe da dificuldade que terá pela frente e o quanto o time precisará melhorar.

- Volto a dizer que estou insatisfeito com a performance, muito mais que o resultado. Claro que dificulta, somos realistas, 2 a 0 é resultado difícil, mas estamos no jogo. Volto a dizer que o equilíbrio, temos que ter coerência no que a gente fala, mas jogaremos os 90 minutos. Chegaremos lá, Realista.