Mercúrio é o planeta regente de Virgem: veja o que isso revela sobre os nativos

Quando as energias do signo de Virgem e de seu regente estão em equilíbrio, a organização, a atenção aos detalhes e a capacidade de análise são favorecidas. Contudo, de acordo com a astróloga, uma manifestação desequilibrada é capaz de levar à preocupação constante, à autocrítica e à dificuldade de aceitar erros ou situações que não podem ser controladas.