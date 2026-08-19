Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Astrologia
  • Mercúrio é o planeta regente de Virgem: veja o que isso revela sobre os nativos
Astrologia

Mercúrio é o planeta regente de Virgem: veja o que isso revela sobre os nativos

A influência do astro ajuda a explicar características marcantes dos virginianos, como capacidade de análise, raciocínio lógico, organização e atenção aos detalhes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 15:54

O planeta regente simboliza a maneira como a energia de cada signo se manifesta no cotidiano (Imagem: Mr.Attapol Kla-asa | Shutterstock)
O planeta regente simboliza a maneira como a energia de cada signo se manifesta no cotidiano Crédito: Imagem: Mr.Attapol Kla-asa | Shutterstock

Na Astrologia, o planeta regente é aquele que governa a energia principal de um signo, influenciando suas características, valores, motivações e formas de enxergar o mundo. Cada signo do zodíaco tem um astro que simboliza a maneira como a sua energia se manifesta no cotidiano. No caso de Virgem, o regente é Mercúrio.

“Mercúrio representa os processos mentais, a comunicação, a capacidade de aprender, interpretar informações, estabelecer conexões e desenvolver raciocínio. Quando relacionadas ao signo de Virgem , essas funções assumem uma característica mais analítica, prática e orientada para o aperfeiçoamento”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Por isso, os virginianos costumam perceber detalhes que passam despercebidos por outras pessoas e identificar o que pode ser aprimorado. Segundo Thaís Mariano, os nativos de Virgem não buscam apenas acumular informações, mas também aplicá-las de maneira prática e consciente no dia a dia.

Quando as energias de Virgem e Mercúrio estão em desequilíbrio, os nativos podem apresentar uma tendência maior à preocupação constante (Imagem: joshimerbin | Shutterstock)
Quando as energias de Virgem e Mercúrio estão em desequilíbrio, os nativos podem apresentar uma tendência maior à preocupação constante Crédito: Imagem: joshimerbin | Shutterstock

A importância das energias em equilíbrio

Quando as energias do signo de Virgem e de seu regente estão em equilíbrio, a organização, a atenção aos detalhes e a capacidade de análise são favorecidas. Contudo, de acordo com a astróloga, uma manifestação desequilibrada é capaz de levar à preocupação constante, à autocrítica e à dificuldade de aceitar erros ou situações que não podem ser controladas.

Utilizada de forma correta, a capacidade analítica e interpretativa desse signo pode ser considerada um dos seus maiores triunfos. “A relação entre Mercúrio e Virgem pode ser compreendida como um convite para desenvolver uma mente observadora e crítica, mas também flexível”, finaliza Thaís Mariano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Civil afirma que a perícia foi acionada para atender a ocorrência às 11h29.
Motorista sai de carro após acidente e morre atropelado por carreta na BR 101
Kia Tasman
Kia estreia no segmento de picapes com a Tasman; veja preços e detalhes técnicos
Espaguete à carbonara
Receita de espaguete à carbonara com creme de leite: HZ ensina passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados