Sylvinho vê Corinthians em construção, elogia atuação contra o Santos, mas critica chances perdidas

O Corinthians chegou ao segundo jogo consecutivo sem vencer, neste domingo (8), ao empatar em 0 a 0 com o Santos, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Há mais de dois meses no comando do Timão e com 17 jogos disputados (quatro vitórias sete empates e seis derrotas), o técnico Sylvinho ainda vê a equipe em formação.

- Desde a chegada, tenho dito que o clube está em fase de construção, que necessita se organizar, e está fazendo, com diretoria e presidente muito presentes, em um trabalho conjunto. Sabemos o momento que vivemos. A partir daqui, vamos buscar melhores condições de jogo, melhores resultados, melhor performance a cada fim de semana – disse o treinador corintiano em entrevista coletiva virtual após o empate sem gols contra o Santos, neste domingo (8), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Sylvinho avaliou positivamente a atuação corintiana, mesmo sem ter vencido, mas alertou ao excesso de gols perdidos.

- Foi um jogo bem disputado. O Santos tem um grande treinador, é um time de posse de bola. Jogo foi complicado. Acredito que tivemos ocasiões boas, mas quando você não converte, não vence o jogo. Mas foi uma performance. Entrega, luta, imposição boa. Jogo bem difícil de jogar, mas houve performance e qualidade técnica. Infelizmente, desperdiçamos algumas chances – afirmou o comandante corintiano.

Assim como nas últimas três semanas, Sylvinho terá tempo para trabalhar o time do Corinthians, já que está fora das competições da Conmebol, que fazem parte da agenda dos próximos dias.