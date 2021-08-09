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Sylvinho vê Corinthians em construção, elogia atuação contra o Santos, mas critica chances perdidas

Há mais de dois meses à frente do Timão, equipe segue oscilando na mão do treinador, que alerta em relação às definições ofensivas: 'Quando você não converte, não vence o jogo'
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LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 21:25

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 21:25

O Corinthians chegou ao segundo jogo consecutivo sem vencer, neste domingo (8), ao empatar em 0 a 0 com o Santos, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Há mais de dois meses no comando do Timão e com 17 jogos disputados (quatro vitórias sete empates e seis derrotas), o técnico Sylvinho ainda vê a equipe em formação.
- Desde a chegada, tenho dito que o clube está em fase de construção, que necessita se organizar, e está fazendo, com diretoria e presidente muito presentes, em um trabalho conjunto. Sabemos o momento que vivemos. A partir daqui, vamos buscar melhores condições de jogo, melhores resultados, melhor performance a cada fim de semana – disse o treinador corintiano em entrevista coletiva virtual após o empate sem gols contra o Santos, neste domingo (8), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.
Sylvinho avaliou positivamente a atuação corintiana, mesmo sem ter vencido, mas alertou ao excesso de gols perdidos.
- Foi um jogo bem disputado. O Santos tem um grande treinador, é um time de posse de bola. Jogo foi complicado. Acredito que tivemos ocasiões boas, mas quando você não converte, não vence o jogo. Mas foi uma performance. Entrega, luta, imposição boa. Jogo bem difícil de jogar, mas houve performance e qualidade técnica. Infelizmente, desperdiçamos algumas chances – afirmou o comandante corintiano.
Assim como nas últimas três semanas, Sylvinho terá tempo para trabalhar o time do Corinthians, já que está fora das competições da Conmebol, que fazem parte da agenda dos próximos dias.
O Timão volta a campo no próximo domingo (15), contra o Ceará, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão.

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