Sylvinho utiliza título de 77 do Corinthians em preleção e explica o motivo: 'Ajuda a conhecer'

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

Na última quarta-feira, o Corinthians venceu o Fluminense por 1 a 0, na Neo Química Arena, e voltou a encostar no G4 do Brasileirão-2021. Naquele dia, a preleção comanda pelo técnico Sylvinho foi abastecida pela lembrança dos 44 anos da conquista do Paulistão de 1977, título considerado divisor de águas no clube. Em coletiva nesta sexta, o comandante explicou o motivou pelo qual utilizou o tema em sua reunião final com os jogadores antes da partida. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- Senhores, hoje faz exatamente 44 anos, que esse clube, essa instituição, estava sendo campeão em 1977. 23 anos depois de um títulos, 23 anos esperando por um título e um dos símbolos que representa esse clube, essa camisa, esse time, estava nesse jogo e tem uma parte que vamos mostrar para vocês. É o time que vocês conhecem, que precisa dividir em cada palmo de campo, e tem que sentir dentro de campo que eles vão te ver jogar e amam a técnica, mas eles são apaixonados pelo suor. Eles são apaixonados pelo sangue. Esse senhor é o Zé Maria, símbolo daquele time, da história - declarou Sylvinho em preleção divulgada no vídeo de bastidores pela Corinthians TV.

Na entrevista coletiva que concedeu na tarde desta sexta-feira, o treinador corintiano foi questionado sobre a citação do lendário título paulista de 1977 e de Zé Maria, um dos maiores jogadores da história do clube, e que é pai de Fernando Lázaro, auxiliar na comissão técnica e chefe do Cifut alvinegro. Para Sylvinho, é importante que os jogadores conheçam a história do clube.

- Ajuda a conhecer. Conheço a essência do clube. Funcionários que estão aqui há 20, 30 anos. Ajuda ter Fernando, Doriva, Alex, Flávio Oliveira, trabalhei com ele no Cruzeiro em 2011, já como comissão. Ajuda sim. Com relação aos atletas, é uma vantagem o terrão. O torcedor gosta de ver o time jogar bem, com boa posse, o futebol bem jogado é bonito de se ver. Nosso torcedor é apaixonado por suor, ele respira isso e temos que respirar.

Com essas lembranças e memórias compartilhadas, Sylvinho pretende que tanto os jogadores que estão vindo da base e que já conhecem a essência do clube, quanto aqueles que chegaram de outras origens, possam se conectar com a cara do Corinthians, que está estabelecida há mais de 100 anos.