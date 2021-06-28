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Sylvinho se diz triste após empate entre Corinthians e Fluminense: 'Poderíamos ter ganho'

Timão saiu na frente contra o Tricolor Carioca, no Rio de Janeiro, mas sofreu empate no segundo tempo, mesmo com um a mais...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 21:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2021 às 21:29
O técnico Sylvinho se disse triste pelo empate em 1 a 1 entre Fluminense e Corinthians, neste domingo (27), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio São Januário.
O Timão saiu na frente, com um gol de Jô, ainda no primeiro tempo, mas sofreu o empate, mesmo quando estava com um homem a mais, após a expulsão do atacante Abel Hernández, do Tricolor Carioca.
– Eu não sei se decepcionado, mas triste sim. É incrível, porque a pergunta nos remete que poderíamos ter ganho. Construímos um primeiro tempo bom, muio bem colocados em campo, organizados, transições ofensivas em passes, as vezes inversão, perdemos essa inversão que o Cantillo nos dá, essa saída limpa, mas ganhamos em uma inversão de bola construída ao pé. Tivemos sim essa sensação – disse o treinador corintiano em entrevista coletiva após a partida.A decepção negada na resposta tem mais a ver com o campeonato, longo e difícil, do que pelo jogo em si.
– Decepcionado não, porque o campeonato é longo e difícil, o adversário fez mudanças, tem qualidade. Estamos tristes pela possibilidade de ter saído com a vitória. Lutamos até o fim, ficamos expostos, a nossa linha de quatro ficou exposta de forma proposital. Mas faz parte do campeonato, que é longo, temos que buscar os pontos. A palavra é triste.
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Queda no segundo tempo
Sylvinho reconhece que o desempenho do Corinthians caiu no segundo tempo, após uma boa etapa inicial. No entanto, ele afirma que a queda tem muito mais a ver com a postura do Timão, que, após sofrer o empate, tendo um atleta a mais em campo, se expôs tentando a vitória, do que outras questões.
- Mudou a postura do jogo, que é onze contra onze, as defesas marcavam um pouco mais baixo, e depois você tinha que construir o jogo. Na medida que eles ficaram com um homem a menos e fizeram o gol de empate, fizemos a substituição, já tínhamos feito, aliás, para poder propor mais jogo. Isso fez com que o fluminense, com um homem a menos, abaixasse as suas linhas e saísse em contra-ataque, e ficamos expostos, como qualquer outro time ficaria exposto. Você vai buscar o resultado, o adversário tem um homem a menos e você vai buscar o resultado e se expõe, porque não consegue fazer a transição ofensiva e defensiva todos os momentos – destacou Sylvinho.
–- Então, ele ficou exposto, mas era proposital, queríamos buscar o resultado e o jogo ficou até perigoso, que é do jogo, no segundo tempo, substituições, e outro viés que tava ocorrendo, tínhamos que propor algo, fizemos as substituições, aumentamos nossas linhas, colocamos os nossos atletas no campo adversário, mas evidentemente que tu fica mais exposto, é uma questão de ficar exposto, porque queríamos propor e ganhar o jogo – concluiu.

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