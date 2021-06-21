Sylvinho não vê Adson como substituto de Ramiro no Corinthians: 'Características muito diferentes'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

De malas prontas para deixar o Corinthians, Ramiro precisará de um substituto dentro do atual elenco do Timão. Sem dinheiro para investir em uma peça de reposição, será entre os atletas mais jovens que o técnico Sylvinho terá que encontrar a opção para preencher o meio-campo corintiano, tanto em uma faixa central, como segundo ou terceiro homem do setor, quanto mais aberto, pelo lado direito.

Uma alternativa poderia ser o jovem Adson, que, aos poucos, tem ganho espaço com a camisa do Corinthians. No entanto, o treinador do Alvinegro não entende que o estilo do jogador seja comprável ao de Ramiro.

- Estamos falando de atletas com características diferentes e em momentos totalmente diferentes. Ramiro é um jogador com uma construção de carreira, já formado, com currículo e o Adson é um jovem talento, que está começando a carreira, em processo de maturação, são momentos diferentes e características muito diferentes – afirmou Sylvinho em entrevista coletiva virtual concedida após o empate em 0 a 0 contra o Bahia, em Salvador, no último domingo (20), pela quinta rodada do Brasileirão.

Ramiro está negociado por empréstimo ao Al Wasl, dos Emirados Árabes, e partirá ao Oriente Médio já o próximo mês. Mesmo assim, o camisa 8 foi titular no empate contra o Tricolor Baiano, sendo substituído por Adson aos 35 minutos do segundo tempo.

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Ao falar sobre as chances para jogadores mais novos, como Adson, Sylvinho destacou que deseja dar oportunidades reais a eles, com tempo de jogo, para que ganhem rodagem dentro do elenco.

- É dessa maneira que a gente quer trabalhar e não somente nessa função, mas também na função defensiva, em uma ou outra no meio-campo, utilizar esses jovens, mas que entrem em campo com oportunidades reais, não aquelas oportunidades de jogar meia partida, em situações difíceis, e os demais atletas, as conexões, a sustentação do time que a gente está buscando, vai fazer com que isso fique até mais fácil.

Promovido ao elenco principal nesta temporada, Adson tem 10 partidas disputadas em 2021, sendo apenas uma como titular, a goleada por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em que o Corinthians já estava eliminado e apenas cumpria tabela. Na ocasião, o Corinthians era comandado interinamente por Fernando Lázaro, mas já tinha Sylvinho apresentado e acompanhando a partida pelas tribunas.