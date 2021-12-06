futebol

Sylvinho não dá temporada por encerrada e traça objetivo final

Treinador alvinegro não dará folga ao elenco antes da última rodada do Nacional...
LanceNet

LanceNet

06 dez 2021 às 08:00

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 08:00

Garantir a vaga para a fase de grupos da Libertadores não foi suficiente para o técnico Sylvinho. Ele quer mais. Quer que o Corinthians termine o Campeonato Brasileiro em quarto lugar. A última rodada da competição será na quinta-feira (9) e o elenco não terá folga, já retornará aos treinamentos nesta manhã em busca do objetivo final.- O campeonato não acabou, e falta um jogo importante. Avisei meu grupo que vai acabar dia 9 de dezembro. Nem entro na questão de férias. Eu entro na questão de que amanhã (hoje) tem treino. Avaliação, não tenho condições de fazer. Os números são muito positivos - afirmou o comandante.Sylvinho fez um balanço em relação ao campeonato. Segundo ele, o Timão acertou mais do que errou e, por isso, está na parte de cima da tabela, com 57 pontos. Na última rodada, o Corinthians vai enfrentar Juventude fora de casa, e o time treinará sem folga até lá.
- Ninguém, há cinco meses, escreveu que esse time entraria na fase de grupos da Libertadores. Absolutamente ninguém. Mas nós confiamos no trabalho e acreditamos nisso. Estamos felizes, mas não acabou ainda - completou o técnico.
Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

