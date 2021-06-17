Sylvinho minimiza falha de João Victor em derrota do Corinthians: 'Faz parte do jogo'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

João Victor falhou no segundo gol do Red Bull Bragantino contra o Corinthians, na derrota corintiana por 2 a 1, na última quarta-feira (16), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, em Itaquera. Ainda assim, o jogador foi resguardado das críticas pelo técnico Sylvinho.

– Um dos atletas mais jovens, faz pate da maturação dele, jogo complexo, essas decisões tomadas do atleta são muitas, João é um atleta crescendo, grande potencial, faz parte do jogo algumas decisões equivocadas, mas atletas mais velhos também se equivocam. Faz parte de levantar o atleta, e o próprio grupo, e seguir crescendo em treinamentos e jogos – disse o treinador em entrevista coletiva virtual após o revés.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!João Victor tem 22 anos, subiu ao time profissional do Corinthians em 2019 e na última temporada se destacou atuando por empréstimo por Inter de Limeira e Atlético-GO.

Nos dois primeiros jogos de Sylvinho no comando corintiano ficou no banco de reservas, sendo preterido por Gil e Raul Gustavo. No entanto, por conta de um problema pessoal, Raul ficou de f6ra da partida contra o América-MG, pela segunda rodada do Brasileirão, fazendo com que João ganhasse a vaga na defesa e permanecesse até o então.