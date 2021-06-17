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Sylvinho minimiza falha de João Victor em derrota do Corinthians: 'Faz parte do jogo'

Defensor não afastou bem a bola que resultou no gol da vitória do Red Bull Bragantno, na última quarta-feira (16)...
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Publicado em 

17 jun 2021 às 12:00

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 12:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
João Victor falhou no segundo gol do Red Bull Bragantino contra o Corinthians, na derrota corintiana por 2 a 1, na última quarta-feira (16), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, em Itaquera. Ainda assim, o jogador foi resguardado das críticas pelo técnico Sylvinho.
– Um dos atletas mais jovens, faz pate da maturação dele, jogo complexo, essas decisões tomadas do atleta são muitas, João é um atleta crescendo, grande potencial, faz parte do jogo algumas decisões equivocadas, mas atletas mais velhos também se equivocam. Faz parte de levantar o atleta, e o próprio grupo, e seguir crescendo em treinamentos e jogos – disse o treinador em entrevista coletiva virtual após o revés.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!João Victor tem 22 anos, subiu ao time profissional do Corinthians em 2019 e na última temporada se destacou atuando por empréstimo por Inter de Limeira e Atlético-GO.
Nos dois primeiros jogos de Sylvinho no comando corintiano ficou no banco de reservas, sendo preterido por Gil e Raul Gustavo. No entanto, por conta de um problema pessoal, Raul ficou de f6ra da partida contra o América-MG, pela segunda rodada do Brasileirão, fazendo com que João ganhasse a vaga na defesa e permanecesse até o então.
Nesta temporada, a cria da base corintiana tem 15 jogos disputados, quatro deles nas mãos do novo técnico do Timão.

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