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Sylvinho lamenta eliminação na Copa do Brasil e promete 'Brasileiro digno de Corinthians'

Técnico do Timão reconheceu que não é aceitável um clube dessa grandeza ter três eliminações como as desta temporada, mas garantiu trabalho para reverter momento...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 02:40

LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 02:40
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, após apenas empatar em 0 a 0 com o Atlético-GO, pela partida de volta da terceira fase da competição. Foi a terceira eliminação do clube nesta temporada e agora resta apenas o Campeonato Brasileiro para disputar. Por essas e outras, Sylvinho lamentou mais uma queda e garantiu dignidade no torneio que resta.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Em entrevista coletiva após o duelo em Goiânia, o treinador corintiano reconheceu o quanto é complicado lidar com essa sequência de eliminações. No entanto, prometeu que irá trabalhar com o grupo a fim de que o desempenho no Brasileirão seja compatível com a grandeza do clube.
- Infelizmente, é um clube muito grande ter uma terceira eliminação no ano, temos o Campeonato Brasileiro, que começamos duro, difícil. Temos que competir, dignos, firmes, trabalhar na construção e buscar sempre uma performance melhor e resultados melhores. É trabalho, dedicação, entrar em campo, correção, conceitos e comportamento e isso vamos fazer insistentemente todos os das. No Brasileiro vamos lutar para fazer um campeonato digno de Corinthians - garantiu o comandante alvinegro.Para Sylvinho, a solução para reverter essa situação incômoda passa pelo trabalho com os jogadores, sempre buscando alternativas para o que estiver faltando, e ele concorda que faltou "algo" para conquistar a classificação. A meta no Brasileirão será tentar corrigir tudo isso que ficou pendente até aqui.
- Em relação a entrega, raça e dedicação não tenho nada a dizer, estamos um busca de uma construção de time que não é simples, nos faltou algo, e quando falta algo, a gente tem que trabalhar, mudar e buscar alterativas, vamos continuar em busca dessa construção de time e obviamente trabalhando a parte defensiva, meio-campo, construção e finalizações, vamos insistentemente trabalhar os atletas com vídeos, exemplos e corrigir o que falta - concluiu.
O Corinthians volta a campo neste sábado, às 19h, para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times acumulam uma vitória e uma derrota na competição até aqui e os dois acabaram de ser eliminados precocemente da edição 2021 da Copa do Brasil.

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