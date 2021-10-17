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Sylvinho exalta Jô como artilheiro do Corinthians e faz projeção: 'Contamos com ele, vai ser importante'

Maior goleador do time nesta temporada, atacante é defendido por treinador das críticas e segue sendo visto pelo técnico como boa opção para atuar como uma referência na frente...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 07:00

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 07:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Atualmente figurando como opção de banco do time do Corinthians, Jô tem recebido muitas críticas dos torcedores pelas suas atuações, mas o atacante segue com crédito com Sylvinho. O técnico vê o jogador como uma peça importante de um elenco no qual continua sendo considerado pelo comandante uma boa opção para atuar como homem de referência na frente.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Com 34 anos, Jô está longe de viver a sua melhor fase com a camisa do Corinthians, clube que o formou como jogador e no qual vive a sua terceira passagem. Criticado muitas vezes por ser lento ou por não conseguir acompanhar o ritmo dos mais jovens, o atleta, porém, tem os números positivos como aliados para continuar com prestígio com o treinador alvinegro.
Jô é o maior artilheiro do Timão nesta temporada, com nove gols, e também é o atleta com mais participação em jogadas que terminaram em bolas na rede, contabilizando 13 ao total ao dar quatro assistências para seus companheiros. Porém, nesta semana, voltou a virar alvo de críticas da torcida ao ser descartado da partida contra o Fluminense, na Neo Química Arena, após ser liberado por Sylvinho para poder resolver problemas particulares.E ao ser questionado na última sexta-feira sobre a atual situação do atacante, o técnico o defendeu das críticas, evitou comentar sobre questões pessoais do jogador e lembrou que hoje o atacante é o maior goleador corintiano.
- Tu me leva para uma resposta direta, e eu não posso ser direto. Para sintetizar um atleta que esteve ausente para uma situação pessoal. Não, o Jô é um dos artilheiros desse time. Futebol não é de 24h, três dias. O momento, curto, ficaria mais fácil. Mas o Jô é um atleta importante, tem contribuído bastante, entendeu o que pedimos, de reciclar movimentos, contamos com ele, vai ser importante. O momento pessoal eu prefiro nem comentar, contamos com ele - ressaltou Sylvinho, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.
Para o clássico desta segunda-feira contra o São Paulo, às 20h, no Morumbi, pela 27ª rodada do Brasileirão, o treinador não poderá contar com o meia-atacante Willian, que deverá ficar afastado do time por mais de um mês por uma lesão muscular na coxa. E Jô aparece como uma das opções para substituir o titular, assim como ocorreu após o intervalo do duelo com o Bahia, em São Paulo, e desde o início do jogo com o Sport, na Arena Pernambuco.
- O elenco tem as características do atleta. Você tem no banco jogadores que vão mudar o estilo do time. Não é apenas uma peça isolada. Quando temos o Jô, que vem sendo importante nessa reciclagem, nessa presença de área, o time sabe jogar. Com o Róger (Guedes) buscamos profundidade e movimentação - completou Sylvinho ao explicar que Jô pode garantir ao time uma nova forma de atuar no ataque, com um homem de referência na frente.
O treinador deve definir neste domingo, no último treino de preparação para o clássico, o substituto de Willian, assim como o do lateral-direito Fagner, este desfalque por suspensão depois de ter recebido o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, na última quarta-feira.

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