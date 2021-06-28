Sylvinho exalta atuação de Xavier pelo Corinthians: 'Sustentação de jogo correta'

Titular no empate do Corinthians em 1 a 1 contra o Fluminense, no último domingo (27), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, o meia Xavier foi elogiado pelo técnico Sylvinho.

A prata da casa corintiana fez a função de primeiro homem de meio-campo, que geralmente vinha sendo ocupada por Cantillo, que possui um estilo de jogo de mais armação do que marcação, como é a cria do terrão.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos– O Xavier é um atleta da função, da posição, do ofício, primeiro centro-campista. Cantillo vem de eis jogos seguidos, entendemos que chegou muito cansado para esse jogo. Xavier fez boa partida, são características diferentes. Cantillo tem uma qualidade técnica muito boa, fica protegido ali como primeiro centro-campista, com boa distribuição de jogo, já o Xavier tem mais imposição, sustentação de jogo mais correta – disse Sylvinho em entrevista coletiva virtual após o jogo.

O camisa 39 fez o seu primeiro jogo como titular sob o comando do novo treinador. Antes, ele havia atuado apenas nos dois minutos finais contra o Palmeiras, pela terceira rodada do Brasileirão, e sete contra o Sport, na última quinta-feira (24), pela sexta partida da competição nacional.

Xavier, inclusive, participou indiretamente do único gol corintiano no empate contra o Flu, já que descolou o lançamento para Gustavo Mosquito sofrer um pênalti, convertido por Jô, aos 37 minutos do primeiro tempo.

- Aquela jogada tem sido trabalhada, ele conseguiu um bom lançamento, Gustavo estava ciente que a bola iria chegar, ele pegou muito bem na bola. Mas, além do lance, cumpriu o que queremos – destacou o treinador corintiano.

Sylvinho também exaltou, através da figura de Xavier, a oportunidade de dar mais rodagem aos atletas mais jovens que o elenco do Corinthians possui.