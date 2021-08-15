Sylvinho elogia Renato Augusto e Adson, e destaca primeiro tempo do Corinthians: 'Grande performance'

Não é somente a torcida do Corinthians que está feliz com os desempenhos de Renato Augusto e de Adson na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará. O técnico Sylvinho é mais um a entrar nessa lista que reverencia os autores dos gols na Neo Química Arena. Além disso, ele fez questão de destacar a performance do time na primeira etapa, que para ele foi a melhor da competição até aqui.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva após a partida, o comandante alvinegro analisou o desempenho do time na primeira etapa, quando abriu 2 a 0 em 30 minutos e praticamente encaminhou a vitória, que foi confirmada na etapa final. Segundo ele, o Timão fez seu melhor tempo no Campeonato Brasileiro de 2021.

- O primeiro tempo foi de uma grande performance, nós já vínhamos de um jogo (0 a 0 com o Santos) com boa performance o jogo inteiro, em que se houvesse um vencedor, deveria ser o Corinthians. Nós repetimos um primeiro tempo muito bom, muito provavelmente a melhor performance, porque ela acaba com gols e quando você acaba com gols o resultado te beneficia e a gente passa a ter a melhor performance do campeonato, bem equilibrada, na nossa casa, importante, uma grande vitória - explicou o treinador.Sylvinho também não fugiu de responder sobre seus dois melhores jogadores em campo: Adson, com dois gols, e Renato Augusto, com um golaço. Sobre o jovem atacante, o técnico elogiou o processo de maturação e de adaptação a uma nova forma de jogar, já em relação ao camisa 8, ele destacou a qualidade e a capacidade de atuar em diversas funções, embora ainda não esteja pronto.

- O Adson é um atleta como tantos outros que nós temos, que vem da base, com qualidade, em processo de maturação. O padrão do atleta era jogar pelo lado contrário, mas nós entendemos que ao longo dessa construção rápida, o atleta pode sim fazer o lado esquerdo como tem feito na maior parte dos jogos, e um atleta que tem gol, que tem bastante sede de pisar na área, um externo que pisa bastante na área, e a gente tem visto. No jogo passado ele teve uma ou outra situação, que também poderia ter dado gol. Muito bom contar com esses atletas maturando e ajudando bastante o nosso processo.