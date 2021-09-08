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Sylvinho elogia estreia de Róger Guedes e admite dificuldades do Corinthians em empate

Técnico do Timão gostou da atuação do estreante e disse que ficou surpreso com o que viu. Para ele, a equipe esbarrou em um bom adversário que conseguiu impor seu jogo...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 01:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 01:47
O Corinthians apenas empatou em 1 a 1 com o Juventude, nesta terça-feira, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão-2021. Mas o ponto positivo da partida foi a estreia de Róger Guedes, que marcou o gol de empate. Essa atuação rendeu elogios de Sylvinho, que também admitiu que a equipe encontrou dificuldades diante de um bom adversário que impôs seu jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em entrevista coletiva após a partida desta noite, o comandante corintiano analisou o desempenho alvinegro e entendeu que a boa atuação defensiva dos gaúcho foi o motivo pelo qual não conseguiu bom rendimento no ataque.
- O que tínhamos previsto de jogo era estar mais no campo ofensivo, primeiro tempo não foi bom, mas em decorrência da parte defensiva do Juventude, que foi muito boa. Dobraram marcação quase o tempo todo, fecharam linha de passe, marcação alta e de desgaste, que dificultou a nossa passagem para o campo ofensivo. O Juventude fez bom primeiro tempo e nos causou dificuldade. No segundo tempo tomamos conta do jogo, abrimos o campo, até por jogar em casa, e encontramos mais espaço.No entanto, Sylvinho nega ter sido surpreendido pela atuação do Juventude, que segundo ele é um time que tem crescido e está há alguns jogos sem perder e levando dificuldade para outros adversários da parte de cima da tabela.
- Para mim os jogos são difíceis, muito complicados, nós sabíamos e estávamos alertados que encontraríamos um Juventude na quinta partida que não perde, que está ganhando de adversários que estão em cima da tabela, então nós pautamos essa posição de trabalho, analisando pontos fortes e o time tem crescido bastante - declarou o técnico corintiano.
Apesar da partida abaixo do esperado, Sylvinho teve motivos para ficar contente, já que Róger Guedes estreou logo com um belo e decisivo gol, que evitou a derrota do Corinthians diante do Juventude. O treinador alvinegro elogiou a disposição do atleta em ajudar a equipe e se surpreendeu com o fato de ele ter jogado os 90 minutos, quando o previsto era menos do que isso.
- Róger é um atleta que está conosco treinando há um período de seis, sete dias, mas desde a apresentação são dez, com período de testes. O atleta vem de uma inatividade de jogo bem longa, mas muito jovem e saudável e parte de sua característica é o potencial físico, obviamente técnico, tem gol, é diferenciado, tem uma potência física invejável nesse aspecto. A construção dele tem sido simples, se colocou à disposição para entrar e jogar.
- Estávamos monitorando, imaginávamos que ele pudesse descoordenar movimentos a partir dos 70 minutos, mas deu sinais de continuar fazendo o lado de campo, indo e voltando, dando amplitude na parte ofensiva. Foi premiado com um gol, e nós com o empate. Surpreendeu todos nós.

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