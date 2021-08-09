Sylvinho elogia estreia de Giuliano e não garante Renato Augusto contra o Ceará

Sylvinho gostou do que viu no primeiro jogo do meia Giuliano com a camisa do Corinthians.

Primeira contratação corintiana para a temporada, o jogador atuou durante mais de 90 minutos (foi substituído já nos acréscimos) do empate em 0 a 0 no clássico entre Santos e Timão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, neste domingo (8).

- A gente esperava pelo lastro do jogador. Tem boa qualidade de passe no meio-campo, bastante inteligente nas ações. Óbvio que não está na plenitude, necessita de um período de tempo, mas colaborou bastante durante os 90 minutos – afirmou o técnico.

Renato Augusto

Outra aquisição recente do Corinthians, o também meio-campista, Renato Augusto não foi relacionado para o Clássico Alvinegro. Ainda que já tenha sido regularizado e esteja com o nome registrado no Boletim Informativo Diário, da CBF, o atleta não foi avaliado dentro da condição física ideal.

Há expectativa que o reforço fique à disposição contra o Ceará, no próximo domingo (15), às 16h, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Contudo, Sylvinho não garante a participação do atleta nesta partida.

- Renato é um atleta que está em um construção de pré-temporada, está se preparando. A casa conhece muito bem a parte física dele. Sabemos que pode atuar em duas ou três funções no meio-campo com muita facilidade. Todos vão acabar concorrendo. Vamos esperar a semana se construir com trabalho para tomar as decisões. Com Renato, temos conversas diárias para ver em que condições que ele está e as possibilidades de estrear – destacou o treinador.

Mesmo que Renato Augusto seja ídolo corintiano, tendo sido campeão da Recopa Sul-Americana, em 2013, e o melhor jogador da campanha vitoriosa no Brasileirão, em 2015, Sylvinho não descarta a concorrência interna.

- Todos os atletas do meio-campo concorrem, pois podem ocupar posições diferentes. Gabriel pode fazer primeiro ou meio-campista, Renato igual, Giuliano os dois lados, temos Vitinho. Cantillo vemos como primeiro volante, mas os demais atletas podem ocupar duas ou três funções no meio-campo – ressaltou o comandante corintiano.