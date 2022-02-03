Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sylvinho é o terceiro técnico consecutivo a ser demitido do Corinthians após derrota em clássico
futebol

Sylvinho é o terceiro técnico consecutivo a ser demitido do Corinthians após derrota em clássico

Antecessores do recém-desligado, Vágner Mancini e Tiago Nunes deixaram o Timão após derrotas para o Palmeiras em Itaquera...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 15:15
Recentemente, se algum técnico do Corinthians estiver na berlinda pode crer que uma derrota em clássico será o suficiente. Pelo menos os últimos três treinadores demitidos do clube foram depois de perderem para rivais diretos do estado. O caso mais recente aconteceu nesta quarta-feira (2), após o Timão ser derrotado por 2 a 1 pelo Santos, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O resultado, inclusive, quebrou uma sequência de 12 jogos sem vitórias do Peixe em Itaquera.
GALERIA > Cabem no Timão? Confira técnicos estrangeiros livres no mercadoTABELA > Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
Os dois antecessores de Sylvio também foram desligados do Corinthians após serem derrotados em clássicos, mas no caso de Vágner Mancini e Tiago Nunes os reveses foram diante do Palmeiras. Como curiosidade, todas essas derrotas foi com o Timão jogando na sua casa.
Além do trio, outro treinador que caiu após perder um clássico na Neo Química Arena foi Cristovão Borges, que também foi demitido a ser derrotado pelo rival alviverde, em 2016.
Crédito: DerrotaparaoSantosfoiagotad´águadeSylvinhonoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados