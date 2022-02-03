Sylvinho é o terceiro técnico consecutivo a ser demitido do Corinthians após derrota em clássico

Recentemente, se algum técnico do Corinthians estiver na berlinda pode crer que uma derrota em clássico será o suficiente. Pelo menos os últimos três treinadores demitidos do clube foram depois de perderem para rivais diretos do estado. O caso mais recente aconteceu nesta quarta-feira (2), após o Timão ser derrotado por 2 a 1 pelo Santos, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O resultado, inclusive, quebrou uma sequência de 12 jogos sem vitórias do Peixe em Itaquera.

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Os dois antecessores de Sylvio também foram desligados do Corinthians após serem derrotados em clássicos, mas no caso de Vágner Mancini e Tiago Nunes os reveses foram diante do Palmeiras. Como curiosidade, todas essas derrotas foi com o Timão jogando na sua casa.

Além do trio, outro treinador que caiu após perder um clássico na Neo Química Arena foi Cristovão Borges, que também foi demitido a ser derrotado pelo rival alviverde, em 2016.