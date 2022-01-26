Sylvinho diz que Corinthians merecia ganhar e não crava Paulinho titular: 'Vai adquirindo forma'

Após um resultado decepcionante na estreia do Paulistão, o técnico Sylvinho admitiu que o Corinthians tropeçou contra a Ferroviária, mas ficou satisfeito com o rendimento da equipe.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

- Tropeço, sim. Merecíamos ganhar, mas não ganhamos. A bola não entrou. Tivemos rendimento melhor do que esperávamos. Hoje, Fagner, Gil, João... Todos extremamente cansados. Risco até de saúde, micro-lesão. Tivemos bom rendimento, não tivemos bom resultado. Saulo fez grande jogo. Com relação ao que queremos, é seguir crescendo. O campeonato é difícil, mas bonito. É bonito chegar e ganhar. Tive essa experiência três vezes. Eles sabem disso e estão com desejo. Clube projeta demais. Sabemos das nossas responsabilidades - disse em entrevista coletiva.

Pensando em preservar a parte física, o treinador só colocou Paulinho na segunda etapa da partida, aos 16 minutos. Sylvinho disse que o camisa 15 ainda está adquirindo sua melhor forma física, preferiu não falar sobre titularidade na próxima partida, e que a comissão técnica pensa na saúde do atleta para toda a temporada.

- Pouco a pouco, vai adquirindo forma. Não sei responder hoje, não sei as condições do Paulo, se tem condições de começar o jogo. Pensamos no elenco para prazo grande. Saúde do atleta é o melhor para todo mundo. Estamos falando de 15 dias. Se vai demorar sete, dez ou 15 não importa. Vamos pouco a pouco para ter o melhor - ponderou.

> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

Ainda sobre Paulinho, o treinador elogiou a ética de trabalho do atleta, e disse que irá otimizar os minutos do camisa 15 nesse início de temporada.

- Tivemos chance de trabalhar com ele na seleção brasileira. Multicampeão no Corinthians. É o que nós imaginávamos. Meia, saudável e chegada boa de segunda linha. Tem gols. Vem de período grande inativo não só de jogos, mas de treinos. Oscilou. Mas é saudável, boa genética, cuida-se bem. Vamos levá-lo o máximo possível, otimizando minutos. Não gosto de cravar titularidade. Todos vão jogar. Uns mais, outros menos. Ainda estamos em momentos de pré-temporada, ficar no CT, dormir, treinar em dois períodos. Baixa intensidade, mas mantém o crescimento - afirmou.

Duas novidades no time titular, Lucas Piton e Mantuan foram atletas que receberam poucas oportunidades no ano passado. Sylvinho destacou a pouca idade de ambos, e acrescentou dizendo que o estadual pode ser importante tanto para o lateral quanto para o atacante.

- São dois jovens. Mantuan é alguém que cuidamos bastante no ano passado. Em maio, estava em transição de lesão no ligamento cruzado. Cuidamos da entrada nos treinos. Tem boa qualidade técnica, física, de mobilidade e definição. Esse começo de ano é importante para ele. Confiamos nele. Piton parecido. Jogador com boa capacidade técnica, jovem, melhorando na função, seguirá tendo chances. Contamos com eles - concluiu o treinador.

O próximo desafio do Corinthians no Paulistão é domingo (30), às 18h30, fora de casa, contra o Santo André.