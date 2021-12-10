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Sylvinho diz que Corinthians cumpriu o objetivo e rebate notícias falsas sobre saída: 'É ridículo'

Treinador afirma que nunca pensou em pedir demissão do cargo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2021 às 02:03

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 02:03

A meta do técnico Sylvinho no Corinthians era terminar o Campeonato Brasileiro em quarto lugar, o que não aconteceu. O treinador admitiu a má atuação na derrota por 1 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul, e terminou na quinta posição. Apesar das duras críticas que vem recebendo por parte da torcida, o comandante ficará no cargo.– Cobranças são absolutamente normais. Cumprimos o nosso objetivo. O cenário exterior duvidava que esse time ia se manter em em Primeira Divisão, eu peguei assim esse time. O trabalho foi se construindo, viramos o turno em sexto lugar. Muita gente elogiando nosso trabalho, é um momento em que uma camisa poderosa se constrói e entra numa Libertadores em vaga direta.Foi um grande trabalho, queremos sempre mais, a pressão vem, é normal, a camisa é forte, mas estamos preparados para 2022 - disse Sylvinho.
Sobre a possibilidade de entregar o cargo após o fim do Nacional, Sylvinho negou e falou sobre o assunto em coletiva de imprensa.– É triste o que a gente está vivendo. Notícias falsas das quais a gente tem que perder tempo, 24h falando com assessoria (de imprensa), com pessoas sérias que nos ligam e perguntam: "Há fundamento?". Não há, nunca houve, nunca passou pela minha cabeça pedir demissão. Vivemos um mundo surreal. Nunca houve, é irresponsabilidade de quem cria esse tipo de notícia, que planta, é ridículo - avisou o técnico.
Crédito: OtécnicoSylvinhoficaránocargoem2022(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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