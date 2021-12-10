Sylvinho diz que Corinthians cumpriu o objetivo e rebate notícias falsas sobre saída: 'É ridículo'

A meta do técnico Sylvinho no Corinthians era terminar o Campeonato Brasileiro em quarto lugar, o que não aconteceu. O treinador admitiu a má atuação na derrota por 1 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul, e terminou na quinta posição. Apesar das duras críticas que vem recebendo por parte da torcida, o comandante ficará no cargo.– Cobranças são absolutamente normais. Cumprimos o nosso objetivo. O cenário exterior duvidava que esse time ia se manter em em Primeira Divisão, eu peguei assim esse time. O trabalho foi se construindo, viramos o turno em sexto lugar. Muita gente elogiando nosso trabalho, é um momento em que uma camisa poderosa se constrói e entra numa Libertadores em vaga direta.Foi um grande trabalho, queremos sempre mais, a pressão vem, é normal, a camisa é forte, mas estamos preparados para 2022 - disse Sylvinho.