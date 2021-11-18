Sylvinho comenta entrada de Vitinho na ponta e atualiza sobre Mantuan: 'Atleta com o qual vislumbramos coisas importantes'

Sylvinho foi criticado pela torcida do Corinthians na derrota diante do Flamengo, especialmente pelas alterações feitas na etapa final. E uma das "broncas" da Fiel foi em relação ao posicionamento de Vitinho e a não-utilização de Gustavo Mantuan.ATUAÇÕES: Mesmo com derrota, Cássio é melhor do Corinthians contra o Fla

O camisa 43 entrou aos 23 minutos da etapa final, no lugar de Jô. Mas ele acabou atuando na faixa esquerda do gramado, empurrando Róger Guedes como o centroavante da equipe naquele momento da partida.

O técnico justificou o posicionamento de Vitinho e complementou a resposta falando sobre a ausência de um "9 clássico" no elenco para ser reserva de Jô.

- O Vitor dá suporte, é um meio-campista que dá um suporte maior pelo lado esquerdo, ajuda o Fábio, que já estava sofrendo em algum momento. E nós temos um único número 9, que é o Jô. Os demais atletas, quando o jogo não tiver condições, ou cansado ou optarmos por uma outra estratégia, obviamente nós teremos de colocar alguém no lugar ali. Foi no começo do campeonato do Luan, pode voltar a ser, já foi Róger Guedes e já foi Renato em menos partidas. E tem uma possibilidade, sim, de Mantuan, que nós estamos buscando e vendo o crescimento do atleta nos treinamentos, no dia a dia - ponderou.

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Parte da torcida questionou o treinador por não ter utilizado Mantuan como opção no ataque Alvinegro. O técnico relembrou o histórico de lesões do atleta de 20 anos, mas disse que planeja usá-lo no futuro.

- O Mantuan vem de lesões graves e desde a nossa chegada aqui, nós sabíamos do histórico do atleta, não somente das lesões, mas também da qualidade dele. Ele tem treinado muito bem e está se reencontrando como atleta. Mecanicamente, fisicamente e tecnicamente. Um atleta que deslumbramos coisas importantes. Ele está crescendo nos treinamentos e no dia a dia - afirmou.

Sylvinho completou o argumento e disse que Mantuan pode atuar como centroavante improvisado, assim como outros atletas do Corinthians já fizeram ao longo da temporada.

- Nós temos um 9, o dia que não jogarmos com o Jô, alguém vai ter de fazer um 9, sendo que não é 9. O Mantuan é um 8,5. Pode ser sim ser um 9? Exatamente como foi o Róger ou talvez o próprio Renato, mas com características diferentes, pois eles não são 9. A gente vai ter de buscar outras alternativas caso o Jô não jogue - concluiu.