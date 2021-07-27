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Sylvinho analisa vitória do Corinthians e evita projetar estreia de reforços: 'Estão adquirindo forma'

Técnico do Timão falou da queda de desempenho da equipe no segundo tempo e teve cautela ao citar as chegadas de Giuliano e Renato Augusto, que só podem jogar em agosto...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 00:25

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 00:25
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians voltou a vencer no Brasileirão na noite desta segunda-feira, ao bater o Cuiabá, por 2 a 1, fora de casa, na Arena Pantanal. Embora os pontos conquistados sejam importantes, o assunto atual do clube é a chegada dos reforços de Giuliano e Renato Augusto. No entanto, Sylvinho fez questão de ter cautela ao falar da dupla e priorizou analisar o resultado em Mato Grosso.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador corintiano explicou o motivo pelo qual o Timão acaba caindo de desempenho na segunda etapa e citou o equilíbrio do campeonato como fator para a diferença entre os tempos, além da mudança de postura dos adversários, que acabam pressionando no ataque, e a saída de Cantillo do meio-campo, deixando a equipe com menos posse.
- A partir do momento que o adversário vem te pressionar, você tem menos campo, acredito que nós aproveitamos e ocupamos menos as transições no segundo, poderíamos ter aproveitado melhor, mas faz parte, o jogo fica mais aberto - disse o comandante alvinegro antes de completar:
- Quando o Cantillo levou o cartão amarelo, o atleta ficou um pouco mais inibido, muito preocupado em não fazer uma segunda falta, não era plano tirar o Cantillo do time, mas fomos obrigados a tirá-lo para não correr esse risco. Nosso placar era de 2 a 0 e tínhamos que seguir performando no segundo tempo, então a saída do próprio Cantillo faz com que você tenha um pouco menos de bola, mas a resposta mais completa é a dificuldade do campeonato, das partidas e que nós deveríamos aproveitar mais as transições.Como não poderia deixar de ser, as perguntas sobre a contratação da dupla Giuliano e Renato Augusto tomaram conta da entrevista coletiva. Sylvinho, porém, evitou projetar a estreia dos dois e como eles jogariam no Corinthians, e priorizou falar do trabalho que será feito durante esta semana, quando a equipe se prepara para enfrentar um duro adversário, que é o Flamengo.
- São atletas que estão treinando, voltando a adquirir forma, tem um período para que a gente possa usá-los, é lá na frente, isso ocorrerá com normalidade, tranquilidade. Esse atletas estão buscando suas condições, nós não sabemos ainda a utilização deles neste exato momento, porque eles vão dar resposta, são atletas de muita qualidade, são atletas de muita experiência, podem ocupar duas ou três funções diferentes dentro de campo, ou seja, isso vai ser construído juntos a partir do momento que eles estiverem aptos e no grupo.
- A gente tem trabalhado muito em cima da nossa semana aberta, para um jogo difícil que a gente tinha contra o Cuiabá, vinha de duas vitórias, com um grande treinador que é o Jorginho, tem dado um grande ânimo, estratégia e qualidade ao time do Cuiabá, em seguida nós estamos preparando a semana seguida importante também do próximo jogo do fim de semana - concluiu.
Agora Sylvinho terá quase uma semana completa para trabalhar com o time que enfrenta o Flamengo no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada. Com a vitória nesta segunda-feira, o Corinthians foi a 17 pontos na tabela e subiu para a 10ª posição no Brasileirão-2021.

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