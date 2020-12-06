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futebol

Suspensos, Lucas Lima e Zé Rafael desfalcam o Palmeiras contra o Bahia

Meio-campista levou o terceiro cartão amarelo, enquanto o volante foi expulso após revisão do VAR...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 09:00

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 09:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Se antes do clássico contra o Santos o técnico Abel Ferreira já tinha problemas, após a partida deste sábado (5), o português terá dor de cabeça dobrada para montar a equipe na próxima rodada.
​O meio-campista Lucas Lima levou o terceiro cartão amarelo e está fora contra o Bahia, no próximo sábado (12), às 19h, no Allianz Parque. A outra baixa na equipe será o volante Zé Rafael, que foi expulso no fim do clássico, após a revisão do VAR.
​Veja a tabela do BrasileirãoNo entanto, o comandante terá reforços para o confronto contra o time baiano. O zagueiro Gustavo Gómez, que tomou dois jogos de suspensão, estará de volta ao time. Os volantes Gabriel Menino e Danilo, que levaram o terceiro amarelo na última rodada, contra o Athetico-PR, também voltarão.
​Por sua vez, o lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Renan, ambos deverão ser liberados pelo departamento técnico, caso estejam recuperados de COVID-19.
​O Palmeiras agora pensa em um outro compromisso. Na próxima terça-feira, o Alviverde encara o Libertad, pela Taça Libertadores da América, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção - no Paraguai.

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