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Suspenso por apenas um jogo, Abel Hernández está livre para atuar no duelo entre Fluminense e Palmeiras

Após expulsão no jogo contra o Corinthians, STJD decidiu por afastar Abel somente de uma rodada; atacante não compareceu no jogo contra o Athletico Paranaense...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 17:07
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Após a expulsão no jogo contra o Corinthians, Abel Hernández irá retornar aos gramados pelo Brasileirão. Nesta quinta-feira, o STJD decidiu suspender o atleta por apenas um jogo, por três votos a um. Como o atacante não compareceu na derrota para o Athletico Paranaense por 4 a 1, está livre e pode voltar a jogar na próxima rodada.Considerado o 12° jogador do técnico Roger Machado, o retorno de Abel é um reforço, tendo em vista o processo de transição pelo qual Fred passa depois de sofrer um edema na coxa.
> Confira a classificação dos times na Série A do Brasileirão
No próximo sábado, o Fluminense enfrenta o Palmeiras, às 19h, no Allianz Parque, em jogo válido pela décima terceira rodada do Brasileirão. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

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