Suspenso por apenas um jogo, Abel Hernández está livre para atuar no duelo entre Fluminense e Palmeiras

Após a expulsão no jogo contra o Corinthians, Abel Hernández irá retornar aos gramados pelo Brasileirão. Nesta quinta-feira, o STJD decidiu suspender o atleta por apenas um jogo, por três votos a um. Como o atacante não compareceu na derrota para o Athletico Paranaense por 4 a 1, está livre e pode voltar a jogar na próxima rodada.Considerado o 12° jogador do técnico Roger Machado, o retorno de Abel é um reforço, tendo em vista o processo de transição pelo qual Fred passa depois de sofrer um edema na coxa.