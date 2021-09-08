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futebol

Suspenso pelo Paraguai, Gómez se reapresenta ao Palmeiras na quinta-feira

Atleta retornará de maneira antecipada ao Maior Campeão Nacional após receber o segundo cartão amarelo nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 09:30
Crédito: Cesar Greco
O zagueiro Gustavo Gómez teve sua volta ao Palmeiras antecipada após receber o segundo cartão amarelo nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e, com isso, ficar suspenso da próxima partida da Seleção Paraguaia na competição. Assim, o atleta retornará a São Paulo e se reapresentará, na próxima quinta-feira (9), ao Palmeiras.A advertência que culminou na suspensão do defensor foi no empate em 1 a 1 contra a Colômbia. Com isso, o atleta não poderá entrar em campo no próximo jogo do país no torneio.Assim, o camisa 15 pode retornar ao Verdão mais cedo e participar das atividades do clube ao longo da semana. O time está passando pela segunda semana consecutiva sem jogos e se prepara para o próximo embate, pelo Brasileirão.
Com Gustavo Gomez à disposição de Abel Ferreira, o Palmeiras volta a campo diante do Flamengo no próximo domingo (12), às 16h, no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Brasileirão.

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