Suspenso pelo Paraguai, Gómez se reapresenta ao Palmeiras na quinta-feira

O zagueiro Gustavo Gómez teve sua volta ao Palmeiras antecipada após receber o segundo cartão amarelo nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e, com isso, ficar suspenso da próxima partida da Seleção Paraguaia na competição. Assim, o atleta retornará a São Paulo e se reapresentará, na próxima quinta-feira (9), ao Palmeiras.A advertência que culminou na suspensão do defensor foi no empate em 1 a 1 contra a Colômbia. Com isso, o atleta não poderá entrar em campo no próximo jogo do país no torneio.Assim, o camisa 15 pode retornar ao Verdão mais cedo e participar das atividades do clube ao longo da semana. O time está passando pela segunda semana consecutiva sem jogos e se prepara para o próximo embate, pelo Brasileirão.