Suspenso, Papagaio deve ser liberado para treinar no Palmeiras em novembro

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Papagaio está perto de voltar aos treinos após mais de um ano afastado por doping. O atacante deve estar liberado para se preparar com o elenco a partir de 28 de novembro. A informação foi primeiramente noticiada pelo repórter Thiago Ferri, do Uol Esporte.

O jovem de 21 anos foi punido pelo uso de uma substância diurética proibida quando atuava emprestado para o Atlético-MG. O exame foi feito antes da partida contra o Colón-ARG, pela semifinal da Copa Sul-Americana de 2019.

Nesses casos, os advogados de defesa conseguem uma liberação expressa para que o jogador possa voltar a treinar dois meses antes do fim da pena, que, neste caso, vai até 28 de janeiro de 2021. A partir desta data, ele poderá voltar a entrar em campo para disputar partidas oficiais.

Desde sua suspensão, Papagaio treina para manter a forma por conta própria, sem utilizar as instalações do Verdão. Contudo, conta com apoio e monitoramento do clube. O contrato da Cria da Academia com o Palmeiras vai até o fim de 2023.