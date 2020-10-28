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Suspenso, Papagaio deve ser liberado para treinar no Palmeiras em novembro

Pena do atacante por doping vai até 28 de janeiro, no entanto, há a possibilidade de conseguir liberação para treinos presenciais dois meses antes
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Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 10:00
Crédito: Divulgação/Palmeiras
Papagaio está perto de voltar aos treinos após mais de um ano afastado por doping. O atacante deve estar liberado para se preparar com o elenco a partir de 28 de novembro. A informação foi primeiramente noticiada pelo repórter Thiago Ferri, do Uol Esporte.
O jovem de 21 anos foi punido pelo uso de uma substância diurética proibida quando atuava emprestado para o Atlético-MG. O exame foi feito antes da partida contra o Colón-ARG, pela semifinal da Copa Sul-Americana de 2019.
Nesses casos, os advogados de defesa conseguem uma liberação expressa para que o jogador possa voltar a treinar dois meses antes do fim da pena, que, neste caso, vai até 28 de janeiro de 2021. A partir desta data, ele poderá voltar a entrar em campo para disputar partidas oficiais.
Desde sua suspensão, Papagaio treina para manter a forma por conta própria, sem utilizar as instalações do Verdão. Contudo, conta com apoio e monitoramento do clube. O contrato da Cria da Academia com o Palmeiras vai até o fim de 2023.
Papagaio estreou pela equipe profissional do Alviverde Imponente em março de 2018. Ele fez cinco partidas naquele ano e marcou um gol. Depois, foi emprestado para o Atlético-MG e, enfim, para o Goiás, onde atuou em somente quatro ocasiões até ser suspenso.

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