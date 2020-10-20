Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Suspenso no Brasileiro, Bruno Henrique deve ser a referência em equipe alternativa na Libertadores
futebol

Suspenso no Brasileiro, Bruno Henrique deve ser a referência em equipe alternativa na Libertadores

Camisa 27 do Flamengo pode chegar a 50 gols pelo clube amanhã, quando Dome escalará um time repleto de reservas contra o Junior Barranquilla, visando o Inter (domingo)...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 06:00

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 06:00

Crédito: Felipe Patiño/Flamengo
Domènec Torrent já externou que tende a poupar diversos jogadores para o jogo desta quarta-feira, contra o Junior Barranquilla, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Os motivos: o Flamengo já está garantido nas oitavas e, no domingo (25), tem um duelo pelo topo do Brasileiro contra o Internacional, no qual Bruno Henrique está suspenso. Logo...Logo Bruno Henrique deve ser a referência ofensiva de uma equipe alternativa a entrar em campo amanhã, estando ainda mais sob os holofotes no Maracanã. E o camisa 27 parece estar cada vez mais em dia com a sua melhor forma, uma vez que vem de cinco gols nos últimos sete jogos.
Nesta quarta, o "Rei da América" de 2019 pode atingir uma marca admirável. E não tem a ver com a competição continental, mas, sim, com os seus números pelo Flamengo. Já isolado como como o terceiro maior artilheiro do clube neste século, Bruno Henrique pode chegar a 50 gols vestindo rubro-negro. Hoje, são 48 (em 89 partidas), além de 21 assistências.
Pode ser que Bruno seja deslocado para ser o homem de área ou extremo pela esquerda, como vem jogando, para o embate diante do Junior. O fato é que o atacante não deve iniciar ao lado de Pedro, que tende a ser poupado pela sequência de partidas este mês, visando o duelo com o Inter. Mudanças em todos os setores estão previstas - e pode ser que Arrascaeta retorne.
- Nós jogamos muitos jogos este mês, e precisamos de um ponto para ficarmos em primeiro lugar no grupo. Vamos tentar trocar. Dou importância para Libertadores, mas vamos trocar bastante. Nosso elenco tem jogadores maravilhosos, podemos trocar tranquilamente - salientou Dome.
> Confira a tabela da Libertadores
Com Bruno Henrique como a maior estrela do ataque, o Flamengo enfrentará o Junior Barranquilla a partir das 21h30 desta quarta-feira. Somando 12 pontos e na liderança do Grupo A, o time de Dome só precisa de um empate para avançar como primeiro lugar. O duelo será no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados