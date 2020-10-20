Suspenso no Brasileiro, Bruno Henrique deve ser a referência em equipe alternativa na Libertadores

Crédito: Felipe Patiño/Flamengo

Domènec Torrent já externou que tende a poupar diversos jogadores para o jogo desta quarta-feira, contra o Junior Barranquilla, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Os motivos: o Flamengo já está garantido nas oitavas e, no domingo (25), tem um duelo pelo topo do Brasileiro contra o Internacional, no qual Bruno Henrique está suspenso. Logo...Logo Bruno Henrique deve ser a referência ofensiva de uma equipe alternativa a entrar em campo amanhã, estando ainda mais sob os holofotes no Maracanã. E o camisa 27 parece estar cada vez mais em dia com a sua melhor forma, uma vez que vem de cinco gols nos últimos sete jogos.

Nesta quarta, o "Rei da América" de 2019 pode atingir uma marca admirável. E não tem a ver com a competição continental, mas, sim, com os seus números pelo Flamengo. Já isolado como como o terceiro maior artilheiro do clube neste século, Bruno Henrique pode chegar a 50 gols vestindo rubro-negro. Hoje, são 48 (em 89 partidas), além de 21 assistências.

Pode ser que Bruno seja deslocado para ser o homem de área ou extremo pela esquerda, como vem jogando, para o embate diante do Junior. O fato é que o atacante não deve iniciar ao lado de Pedro, que tende a ser poupado pela sequência de partidas este mês, visando o duelo com o Inter. Mudanças em todos os setores estão previstas - e pode ser que Arrascaeta retorne.

- Nós jogamos muitos jogos este mês, e precisamos de um ponto para ficarmos em primeiro lugar no grupo. Vamos tentar trocar. Dou importância para Libertadores, mas vamos trocar bastante. Nosso elenco tem jogadores maravilhosos, podemos trocar tranquilamente - salientou Dome.

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