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Suspenso, Campeonato Catarinense pode ter a fórmula alterada

Federação Catarinense estuda uma mudança na fase do mata-mata com jogo único...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 19:55

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 19:55
Crédito: Patrick Floriani/FFC
Assim como Paranaense, o Campeonato Catarinense também foi paralisado por conta do aumento dos casos de Covid-19 em todo o estado de Santa Catarina.
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A suspensão dos jogos ligou o sinal de alerta nos dirigentes, que se preocupam com a sequência da competição, que pode sofrer alteração.
Internamente, a Federação Catarinense discute uma mudança na fórmula e pode mexer na Segunda Fase. Ao invés de dois jogos no mata-mata, a ideia é ter apenas jogo único para as quartas de final, semifinal e final.
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Para aprovar a ideia, a Federação Catarinense precisa apresentar a proposta aos clubes e ter sete votos dos 12 participantes da competição.

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