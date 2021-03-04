Suspenso, Campeonato Catarinense pode ter a fórmula alterada

Crédito: Patrick Floriani/FFC

Assim como Paranaense, o Campeonato Catarinense também foi paralisado por conta do aumento dos casos de Covid-19 em todo o estado de Santa Catarina.

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A suspensão dos jogos ligou o sinal de alerta nos dirigentes, que se preocupam com a sequência da competição, que pode sofrer alteração.

Internamente, a Federação Catarinense discute uma mudança na fórmula e pode mexer na Segunda Fase. Ao invés de dois jogos no mata-mata, a ideia é ter apenas jogo único para as quartas de final, semifinal e final.

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