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Suspenso, Alison não joga o clássico contra o São Paulo no domingo

Para o jogo na Vila o técnico Fernando Diniz terá o retorno de Luan Peres...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 22:00

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 22:00

Crédito: Divulgação / Twitter Santos
O técnico Fernando Diniz não terá o volante Alison na partida do próximo domingo, contra o São Paulo, na Vila Belmiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo diante do Fluminense, nesta quinta-feira, e devido o acúmulo de cartões, está suspenso do clássico.Sem o jogador, homem de confiança da comissão técnica, Diniz deve optar por Vinícius Balieiro ou o recém-contratado Camacho, que estreou com a camisa alvinegra no Maracanã. Alison é o capitão do Peixe.Em compensação, para o clássico o treinador terá a volta Luan Peres. O jogador cumpriu suspensão no jogo contra o Flu. Em três partidas, Luan Peres, que é outro líder do elenco, tomou três cartões amarelos no Brasileirão.Com apenas quatro pontos somados em quatro jogos, o Santos ocupa a 13ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Campeão do Paulistão, o São Paulo faz um início ainda pior que o Peixe na competição: soma apenas dois pontos em 12 disputados. O time da Capital está na 16ª colocação do Brasileirão.

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