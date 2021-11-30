Suspensão de Fagner pode dar a João Pedro chance de 'estreia digna' pelo Corinthians

Com a suspensão do lateral-direito Fagner, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo (28), e está fora do duelo contra o Grêmio, no próximo fim de semana, João Pedro terá mais uma chance de estrear pelo Timão e mudar uma imagem inicial negativa. O lateral foi anunciado pelo clube do Parque São Jorge no dia 31 de agosto, dois dias depois foi apresentado e já começou a treinar com o elenco. No entanto, o atleta só foi relacionado para uma partida no dia 18 de outubro, em duelo contra o São Paulo, no Morumbi, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Na última quinta-feira (25), João fez a sua estreia pelo Timão, entrando aos 37 minutos do segundo tempo contra o Ceará, em Fortaleza. No entanto, o atleta foi o principal responsável pelo revés por 2 a 1, isso porque falhou na marcação de Yony González, no segundo gol do Vozão, na Arena Castelão.

Em menos de 10 minutos em campo, João Pedro passou a pior primeira impressão possível ao torcedor corintiano, mas pode mudar o quadro no domingo (5). O camisa 2 é o único jogador de ofício no banco de reservas, como opção a Fagner e seria o substituto natural para o próximo compromisso do Timão.

Uma alterantiva pode ser Du Queiroz, que foi reserva imediato de Fagner até a 29ª rodada, quando teve a primeira chance como meio-campo, contra a Chapecoense, e conquistou vaga no setor. No entanto, o bom momento do atleta na parte central pode ser motivo para que o técnico Sylvinho o mantenha o jovem no meio e aumente as chances de João Pedro começar jogando.

Caso a decisão do técnico corintiano seja mesmo de escalar João como titular contra o Grêmio será mais uma oportunidade estrear pelo Timão, agora nos 11 iniciais, e uma boa partida pode ser fundamental para o atleta sobrepor os primeiros instantes infelizes com a camisa alvinegra.

Antes do Corinthians começar a trabalhar visando o duelo contra o Tricolor Gaúcho, o elenco ganhou dois dias de folga, nesta segunda-feira (29) e na terça-feira (30), e retomará os trabalhos na quarta-feira (1º). Em entrevista coletiva após o triunfo contra o Furacão, Sylvinho evitou dar pistas sobre os substitutos de Fagner e Gabriel.