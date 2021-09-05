Suspensão de Brasil x Argentina já gera preocupação no Flamengo

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Autoridades da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Polícia Federal interromperam o clássico entre Brasil e Argentina, e o duelo pelas Eliminatórias Sul-Americanas foi suspenso. O episódio rapidamente repercutiu no Flamengo, com o vice-presidente Marcos Braz demonstrando preocupação com a possibilidade de ter novos desfalques com uma eventual nova Data Fifa.

- Partida suspensa (entre Brasil e Argentina). Caso tenha que ter a partida teremos outra data Fifa. Outra vez, Flamengo desfalcado. Torcer para não ter, de fato, esse jogo - publicou Marcos Braz imediatamente após a suspensão.Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa são os atletas convocados por Tite a serviço da Seleção Brasileira. Os dois foram escalados como titulares diante da Argentina. Agora, seguem com a delegação para o jogo contra o Peru pelas Eliminatórias, em Recife, na próxima quinta, às 21h30, na Arena Pernambuco.