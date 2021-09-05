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Suspensão de Brasil x Argentina já gera preocupação no Flamengo

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz projetou nova Data Fifa, o que pode resultar em novos desfalques para a equipe no segundo semestre de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 17:25

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 17:25

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Autoridades da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Polícia Federal interromperam o clássico entre Brasil e Argentina, e o duelo pelas Eliminatórias Sul-Americanas foi suspenso. O episódio rapidamente repercutiu no Flamengo, com o vice-presidente Marcos Braz demonstrando preocupação com a possibilidade de ter novos desfalques com uma eventual nova Data Fifa.
- Partida suspensa (entre Brasil e Argentina). Caso tenha que ter a partida teremos outra data Fifa. Outra vez, Flamengo desfalcado. Torcer para não ter, de fato, esse jogo - publicou Marcos Braz imediatamente após a suspensão.Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa são os atletas convocados por Tite a serviço da Seleção Brasileira. Os dois foram escalados como titulares diante da Argentina. Agora, seguem com a delegação para o jogo contra o Peru pelas Eliminatórias, em Recife, na próxima quinta, às 21h30, na Arena Pernambuco.
Enquanto isso, o elenco do Flamengo treina no Ninho do Urubu visando a partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no próximo dia 12. Além de defender o bicampeonato nacional, o Rubro-Negro está na semifinal da Copa Libertadores e com vantagem sobre o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. Logo, o Flamengo terá uma reta final de temporada repleta de decisões.

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