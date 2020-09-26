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Surto de novo coronavírus assola o elenco do Fluminense

De acordo com o 'Globo Esporte.com', pelo menos nove jogadores testaram positivo para Covid-19 em exames realizados neste sábado. Três deles são titulares da equipe...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 13:37

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 13:37
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O futebol carioca tem mais um capítulo no qual um clube é fortemente afetado pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o portal "Globo Esporte.com", exames realizados neste sábado indicaram que ao menos nove jogadores do Fluminense testaram positivo para Covid-19. Nenhum deles atuará na partida contra o Coritiba, nesta segunda-feira. Até o momento, a assessoria não confirmou a informação.
Entre os infectados estão titulares da equipe comandada por Odair Hellmann: o lateral Calegari, o zagueiro Luccas Claro e o atacante Luiz Henrique. O atacante Marcos Paulo, que já tinha sido baixa no revés por 3 a 1 para o Atlético-GO pela Copa do Brasil, também teria se contaminado.
Caio Paulista, Daniel, Martinelli, Miguel e Nascimento também estão entre os jogadores que se contaminaram com o novo coronavírus. Há preocupação de que a escalada seja ainda maior no elenco do Tricolor das Laranjeiras devido ao período de incubação do vírus.
Houve caso de atletas que dividiram o quarto nas viagens para Recife e Goiânia e apenas um deles positivo. Os jogadores serão submetidos a outro exame no dia do confronto com o Coritiba, válido pela décima-segunda rodada do Brasileirão.
O Fluminense teve anteriormente três casos de Covid-19: Welllington Silva, Nenê e Fred.

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