Surto de novo coronavírus assola o elenco do Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O futebol carioca tem mais um capítulo no qual um clube é fortemente afetado pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o portal "Globo Esporte.com", exames realizados neste sábado indicaram que ao menos nove jogadores do Fluminense testaram positivo para Covid-19. Nenhum deles atuará na partida contra o Coritiba, nesta segunda-feira. Até o momento, a assessoria não confirmou a informação.

Entre os infectados estão titulares da equipe comandada por Odair Hellmann: o lateral Calegari, o zagueiro Luccas Claro e o atacante Luiz Henrique. O atacante Marcos Paulo, que já tinha sido baixa no revés por 3 a 1 para o Atlético-GO pela Copa do Brasil, também teria se contaminado.

Caio Paulista, Daniel, Martinelli, Miguel e Nascimento também estão entre os jogadores que se contaminaram com o novo coronavírus. Há preocupação de que a escalada seja ainda maior no elenco do Tricolor das Laranjeiras devido ao período de incubação do vírus.

Houve caso de atletas que dividiram o quarto nas viagens para Recife e Goiânia e apenas um deles positivo. Os jogadores serão submetidos a outro exame no dia do confronto com o Coritiba, válido pela décima-segunda rodada do Brasileirão.