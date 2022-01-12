Surto de casos de Covid-19 na Chapecoense faz clube paralisar atividades

Depois de iniciar os treinos visando a disputa da temporada 2022, a Chapecoense se viu forçada a paralisar suas atividades de caráter presencial diante do surto de Covid-19 que se abateu sobre o clube.Receba as principais notícias em tempo real com o novo canal do LANCE!Em comunicado que foi emitido nesta quarta-feira (12), a Chape informou que 24 testes realizados dentre os exames rotineiros como o protocolo sanitário determina tiveram resultado positivo. Sem especificar nomes, o clube se limitou a informar que 12 deles se tratam de jogadores do plantel e outros 12 são membros do staff.