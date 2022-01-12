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futebol

Surto de casos de Covid-19 na Chapecoense faz clube paralisar atividades

Clube emitiu comunicado nesta quarta-feira (12) informando que 24 membros entre atletas e integrantes de outros departamentos testaram positivo...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 14:08

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 14:08

Depois de iniciar os treinos visando a disputa da temporada 2022, a Chapecoense se viu forçada a paralisar suas atividades de caráter presencial diante do surto de Covid-19 que se abateu sobre o clube.Receba as principais notícias em tempo real com o novo canal do LANCE!Em comunicado que foi emitido nesta quarta-feira (12), a Chape informou que 24 testes realizados dentre os exames rotineiros como o protocolo sanitário determina tiveram resultado positivo. Sem especificar nomes, o clube se limitou a informar que 12 deles se tratam de jogadores do plantel e outros 12 são membros do staff.
Além disso, a Chapecoense também tratou de adotar um tom tranquilizador ao informar que a maioria dos que testaram positivo não tiveram sintomas, estando todos eles já em situação de isolamento.
Dessa forma, os trabalhos foram interrompidos nesta quarta-feira onde existe a previsão de novas rodadas de testes tanto na próxima quinta (13) como também na próxima sexta-feira (15).
Crédito: Divulgação/Chapecoense

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