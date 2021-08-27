'Surpreso e inesperado', diz Derlan sobre desligamento na Chapecoense

Crédito: Além do defensor, clube encerrou acordo com outros quatro nomes do plantel (Márcio Cunha/ACF

Nesta semana, a Chapecoense anunciou a liberação de quatro jogadores para que procurem novos clubes. São eles Fernandinho, Felipe Baixola, Kaio Nunes e o zagueiro Derlan. O defensor de 25 anos, aliás, vinha sendo titular desde o início da temporada e fez parte do elenco campeão e que teve a melhor defesa da Série B do Brasileirão na temporada passada.>A quantos pontos a Chape está de sair do Z4?Após receber o comunicado da diretoria de que não contavam mais com ele e que estaria liberado para procurar outro clube, Derlan admite que foi pego totalmente de surpresa:

- Foi totalmente inesperado. Fiquei surpreso com isso. Vinha jogando com regularidade. Infelizmente a fase não é boa, não conseguimos o resultado, mas é tudo um conjunto. Todos ganhamos e todos perdemos. Mas, infelizmente o futebol é assim. Tenho a certeza de que me esforcei ao máximo e sempre honrei essa camisa.

Nesta temporada, ele fez 29 jogos com a camisa 34 da Chape e dois gols marcados. Já em 2020 foram 28 compromissos e três bolas na rede, incluindo uma no jogo que deu o acesso ao clube, contra o Figueirense.

As boas atuações teriam, inclusive, rendido ofertas de outros clubes segundo apurou o Futebol Latino, mas a opção de permanecer no clube falou mais alto.

- Tenho muito orgulho da minha história na Chapecoense. Estou na história junto com os meus companheiros, colocamos o clube de volta na Série A e isso ninguém tira. Tive boas ofertas, em um momento que tínhamos salários e outros direitos atrasados, mas quis ficar para ajudar o clube nesse retorno. Infelizmente agora acontece isso - afirmou.

Agora, o zagueiro criado na base do Fluminense e com passagens por Paysandu, Grêmio e Criciúma está no mercado onde, por conta de já ter completado sete jogos nesta edição do Campeonato Brasileiro, não pode defender outro time na principal liga nacional em 2021.