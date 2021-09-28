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Surpresa na Champions League, Sheriff enfrenta o Real Madrid nesta terça-feira: conheça a equipe

Equipe da Moldávia avançou nas fases preliminares da competição e bateu o Shakhtar Donetsk antes de confronto contra o Real Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 22:01

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 22:01

Crédito: SERGEI GAPON / AFP
O Real Madrid, nesta terça-feira, enfrenta o Sheriff, clube que tornou-se surpresa nesta edição de Champions League. A equipe da Moldávia passou por todas as fases preliminares da competição e venceu o Shakhtar Donetsk na fase de grupos.
Veja a tabela da Champions LeagueO Sheriff conquistou os últimos seis títulos nacionais da Moldávia, e é a força dominante do país. A equipe, porém, faz parte de uma região separatista do país, a Transnístria. Grande parte da população de Tiraspol, a capital, não se considera como moldava.
A região da Transnístria não conseguiu a sua independência, mas vive quase que de forma separada do resto da Moldávia. Com governo, moeda, militarismo e bandeira diferente do país, a região busca um modelo parecido com o da antiga União Soviética, visto que grande parte de sua população identifica-se com a cultura russa.
O clube de Tiraspol tem o seu nome por conta da Sheriff, conglomerado empresarial da região que comanda diversos serviços da Transnístria. O crescimento da empresa fez com que o clube de futebol surgisse no ano de 1996.
A Sheriff tem um grande poder político da Transnístria, visto que grande parte dos deputados - 29 de um total de 33 - do parlamento da região são do 'Renovação', partido vinculado à empresa. A multinacional tem papel importante no país, e é a grande responsável pelo sucesso do clube.
Após o sucesso nacional, o clube da Transnístria finalmente conseguiu obter um papel relevante na Champions League. O Sheriff classificou-se nas fases preliminares e, em sua primeira partida na fase de grupos, venceu o Shakhtar Donetsk por 2 a 0.
O Real Madrid será o grande adversário do Sheriff, um clube de uma região separatista de um pequeno país europeu. Enquanto Vinicius Jr, Benzema e Casemiro brilham nos grandes palcos da Europa, o futebol na Transnístria ainda vive os tempos de União Soviética.
O confronto entre Real Madrid e Sheriff terá início às 16h (de Brasília) desta terça-feira.

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