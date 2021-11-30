Surpreendido na estreia, time sub-16 do São Paulo reage com vitória sobre o Coritiba na Caju's Summer Cup

Em seu segundo confronto na Caju's Summer Cup, torneio amistoso que está sendo realizado em Curitiba, o time sub-16 do São Paulo venceu o Coritiba por 2 a 1, nesta terça-feira à tarde, depois de ter sido surpreendido em sua estreia. Na segunda, os garotos do Tricolor foram derrotados por 1 a 0 pela equipe de base no Azuris, clube paranaense fundado há apenas três anos e nove meses.
No confronto diante do Coritiba, o São Paulo abriu o placar já no primeiro minuto com um gol marcado por João Henrique. E o time ampliou para 2 a 0 ainda na etapa inicial, aos 26, quando Lucas Gabriel converteu um pênalti.
No segundo tempo, a equipe da casa descontou com um gol de Murilo Mildemberg acertando um belo voleio ao aproveitar uma cobrança de escanteio, aos 10 minutos. Porém, os visitantes seguraram a vantagem de 2 a 1 até o fim para assegurar o primeiro triunfo no torneio amistoso. Nesta quarta-feira, às 17h, os meninos são-paulinos formados no CT de Cotia voltam a campo para fechar campanha na primeira fase da Caju's Summer Cup. Eles enfrentarão o Atlético-MG em confronto que terá transmissão da Furacão Live, canal de streaming do Athletico-PR, organizador do campeonato.
No outro duelo da segunda rodada do grupo do São Paulo no torneio, o Azuris voltou a surpreender ao derrotar o Galo por 4 a 2. Nesta quarta-feira, a equipe paranaense enfrentará o Coritiba, às 15h30, no encerramento da primeira fase.
Já o Athletico-PR goleou o Grêmio por 4 a 1, conquistou a segunda vitória em dois jogos e garantiu classificação na próxima fase. Já o Flamengo sofreu, mas derrotou o Barra FC, de Santa Catarina, por 3 a 2, no outro duelo da chave. Na rodada final da primeira fase, os flamenguistas enfrentarão o Furacão nesta quarta-feira, às 9h30, e os gremistas pegarão o time catarinense às 11h.
SUB-15 E SUB-17 ENCARAM O SANTOS EM MATA-MATA DO PAULISTÃO
Em outras disputas envolvendo equipes de suas categorias de casa, os times sub-15 e sub-17 do São Paulo iniciarão nesta quarta-feira abriram participação nas quartas de final do Campeonato Paulista. Ambos vão enfrentar o Santos.
A equipe infantil, comandada pelo técnico Lucas Macorin, fará o jogo de ida do mata-mata no CT de Cotia, às 10h. Já o time sub-17, dirigido por Menta, começará esta fase do torneio fora de casa, no CT Rei Pelé, também às 10h.
Os confrontos de volta estão marcados para este sábado, quando o sub-15 tricolor encara o Peixe às 15h e a equipe juvenil recebe o rival em Cotia às 10h.