Suposto novo terceiro uniforme do Flamengo vaza na internet; veja imagens

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De rubro-negro, o Flamengo enfrenta o Fluminense em duelo neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! acompanha tudo sobre o clássico em Tempo Real.
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