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Suposto novo terceiro uniforme do Flamengo vaza na internet; veja imagens

Clube da Gávea tem planos para lançar o Manto 3, a ser vendido por R$ 279,99, em agosto...
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Publicado em 

03 jul 2021 às 18:17

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 18:17

Crédito: Reprodução / Footy Headlines
+ Veja a tabela do Brasileirão
De rubro-negro, o Flamengo enfrenta o Fluminense em duelo neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! acompanha tudo sobre o clássico em Tempo Real.

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