Supercopa do Brasil Feminina: Flamengo informa que entrada para ver a semi será doação de alimento

O Flamengo anunciou que não haverá venda de ingressos para o jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira, em duelo a ser realizado no Estádio Luso-Brasileiro, às 15h30, e válido pela Supercopa do Brasil Feminina. Isso porque, a entrada para a torcida será através de 2kg de alimento não perecível - a ser convertida em doação dos alimentos.

Através das redes sociais, o Flamengo ainda sublinhou o seguinte:

- Para acessar o estádio, além da doação, o torcedor deverá estar vacinado contra a Covid-19 com a dose de reforço, as duas doses ou a dose única (nos casos indicados pelo fabricante), de acordo com o calendário vacinal da prefeitura.

No último domingo, as Meninas da Gávea estrearam na primeira edição da Supercopa contra o ESMAC, em vitória por 2 a 0 pelas quartas de final, com gols de Darlene e Duda. O confronto marcou também a primeira partida do técnico português Luis Andrade e das principais contratações para 2022.

O Flamengo jogou com as seguintes jogadoras: Gabi Croco; Monalisa (Rayanne), Cida (Kika Brandino), Núbia e Gisseli; Kaylane, Cris (Andressa) e Leidiane (Anny Marabá); Darlene©️, Duda e Mari Alves (Gica).