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Supercopa do Brasil Feminina: Flamengo informa que entrada para ver a semi será doação de alimento

Time do técnico português Luis Andrade jogará contra o Grêmio nesta quarta-feira...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 13:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 13:50
O Flamengo anunciou que não haverá venda de ingressos para o jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira, em duelo a ser realizado no Estádio Luso-Brasileiro, às 15h30, e válido pela Supercopa do Brasil Feminina. Isso porque, a entrada para a torcida será através de 2kg de alimento não perecível - a ser convertida em doação dos alimentos.
Através das redes sociais, o Flamengo ainda sublinhou o seguinte:
- Para acessar o estádio, além da doação, o torcedor deverá estar vacinado contra a Covid-19 com a dose de reforço, as duas doses ou a dose única (nos casos indicados pelo fabricante), de acordo com o calendário vacinal da prefeitura.
No último domingo, as Meninas da Gávea estrearam na primeira edição da Supercopa contra o ESMAC, em vitória por 2 a 0 pelas quartas de final, com gols de Darlene e Duda. O confronto marcou também a primeira partida do técnico português Luis Andrade e das principais contratações para 2022.
O Flamengo jogou com as seguintes jogadoras: Gabi Croco; Monalisa (Rayanne), Cida (Kika Brandino), Núbia e Gisseli; Kaylane, Cris (Andressa) e Leidiane (Anny Marabá); Darlene©️, Duda e Mari Alves (Gica).
Crédito: Flamengojávenceuo ESMACparaavançaràssemifinais(Foto:PaulaReis/Flamengo

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