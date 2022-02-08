Supercopa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo, tem local definido

A sede da Supercopa do Brasil de 2022, enfim, está definida. Após uma série de farpas trocadas entre dirigentes de Atlético-MG e Flamengo nos últimos dias, a CBF definiu a Arena Pantanal, em Cuiabá, como o palco do jogo do dia 20 de fevereiro, às 16h. A informação foi publicada pelo portal "ge" nesta terça-feira.O Atlético-MG, campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2021, tentará tirar do Flamengo o status de atual bicampeão da Supercopa. Em 2020 e em 2021, o Rubro-Negro venceu Athletico e Palmeiras nas decisões em Brasília.

O Estádio Mané Garrincha chegou a ser anunciado como palco do encontro entre Galo e Fla, mas, por conta da pandemia de Covid-19 e a incerteza sobre liberação do público no evento, recuou-se da decisão. Então, começou o imbróglio pela definição do local. O Castelão foi sugerido, mas não aceito pelo Atlético-MG. São Paulo e outras praças também foram avaliadas e discutidas até que, a 12 dias do jogo, veio a definição pelo Arena Pantanal, em Cuiabá.Neymar deve retornar aos gramados já nesta semana. Por outro lado, Bruno Henrique, do Flamengo, tem pequena lesão confirmada e o São Paulo deve ter mudanças para afastar a crise.Veja todos os detalhes no LANCE! Rápido" />