Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Supercopa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo, tem local definido

Partida será na Arena Pantanal, em Cuiabá, no próximo dia 20 de fevereiro...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 19:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 19:46
A sede da Supercopa do Brasil de 2022, enfim, está definida. Após uma série de farpas trocadas entre dirigentes de Atlético-MG e Flamengo nos últimos dias, a CBF definiu a Arena Pantanal, em Cuiabá, como o palco do jogo do dia 20 de fevereiro, às 16h. A informação foi publicada pelo portal "ge" nesta terça-feira.O Atlético-MG, campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2021, tentará tirar do Flamengo o status de atual bicampeão da Supercopa. Em 2020 e em 2021, o Rubro-Negro venceu Athletico e Palmeiras nas decisões em Brasília.
O Estádio Mané Garrincha chegou a ser anunciado como palco do encontro entre Galo e Fla, mas, por conta da pandemia de Covid-19 e a incerteza sobre liberação do público no evento, recuou-se da decisão. Então, começou o imbróglio pela definição do local. O Castelão foi sugerido, mas não aceito pelo Atlético-MG. São Paulo e outras praças também foram avaliadas e discutidas até que, a 12 dias do jogo, veio a definição pelo Arena Pantanal, em Cuiabá.Neymar deve retornar aos gramados já nesta semana. Por outro lado, Bruno Henrique, do Flamengo, tem pequena lesão confirmada e o São Paulo deve ter mudanças para afastar a crise.Veja todos os detalhes no LANCE! Rápido" />
Crédito: ArenaPantanalseráopalcodaSupercopadoBrasilentreAtlético-MGeFlamengo(Foto:AssComDourado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados