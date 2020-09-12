Supera o tabu! Corinthians não ganha do Fluminense há cinco jogos

O Corinthians precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro e, para isso, terá que derrubar um longo tabu diante do Fluminense. O Alvinegro não vence o Tricolor carioca desde 2018, quando ganhou por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.
De lá para cá, aconteceram cinco partidas entre os clubes, tanto pelo Brasileirão quanto pela Sul-Americana, onde as equipes fizeram as quartas de final da competição internacional em 2019. Nesses cinco jogos, foram três derrotas e dois empates. No Maracanã o jejum é ainda maior. O último triunfo do Corinthians contra o Flu no estádio aconteceu em julho de 2017, quando a equipe venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Balbuena.
Para a partida do próximo domingo (13), às 16h, no Maracanã, pela décima rodada do Brasileirão, o Corinthians não terá o lateral-direito Fagner e o zagueiro Danilo Avelar, expulsos diante do Palmeiras. Michel Macedo e Bruno Méndez devem ser os titulares.
Um provável time tem: Cássio, Michel Macedo, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Cantillo; Gustavo Mosquito, Ramiro e Otero; Jô.
Veja os últimos cinco jogos entre as duas equipes
Corinthians 1 x 2 Fluminense - Neo Química Arena - Brasileirão 2019Fluminense 1 x 0 Corinthians - Mané Garrincha - Brasileirão 2019Fluminense 1 x 1 Corinthians - Maracanã - Sul-Americana 2019 Corinthians 0 x 0 Fluminense - Neo Química Arena - Sul-Americana 2019 Fluminense 1 x 0 Corinthians - Maracanã - Brasileiro 2018